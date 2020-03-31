Запуск двигателей: как оживление производства в КНР после окончания эпидемии COVID-19 отразится на глобальной экономике

В марте деловая активность в производственном секторе Китая выросла до максимума за 2,5 года после резкого падения в феврале. Главной причиной позитивной динамики эксперты считают окончание эпидемии коронавируса в КНР. В связи с этим азиатская республика начала перезапускать свои заводы после карантина, а более 70% предприятий малого и среднего бизнеса уже восстановили работу. По мнению аналитиков, ожидаемое ускорение экономики КНР может позитивно сказаться на ВВП других стран и тем самым смягчить последствия глобальной рецессии.

Рост деловой активности в производственном секторе Китая ускорился до максимума за последние 2,5 года. По данным Государственного статистического управления КНР, в марте соответствующий индекс PMI поднялся до отметки 52 пункта. Значение стало самым высоким с сентября 2017 года.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Промышленная активность в КНР восстанавливается после резкого ослабления месяцем ранее. В феврале на фоне введения карантинных мер и массового закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса производственный индекс PMI Китая снижался до минимального уровня за всё время наблюдений — 35,7 пункта.

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Наметившееся улучшение динамики опрошенные RT аналитики объясняют практически остановившимся распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае. 29 марта официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил об окончании эпидемии в стране. По его словам, число инфицированных опустилось ниже 3 тыс., а основная часть фиксируемых случаев заражения приходится на завозные.

Китайские инвесторы и бизнес позитивно отреагировали на сообщения о возобновлении внутреннего пассажирского сообщения и снятии карантина в провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса. Об этом RT рассказал шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«За счёт жёстких, решительных административных мер Китай сумел взять под контроль дальнейшее развитие эпидемии. Число новых случаев заражения существенно снизилось, что позволило принять властям решение о снятии с 8 апреля карантина с первого очага распространения COVID-19 — города Ухань. Кроме того, в других провинциях постепенно возобновляется транспортное сообщение, перезапускаются производства и открываются магазины», — отметил Пушкарёв.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, в настоящий момент к работе вернулись уже почти 72% малых и средних предприятий. Быстрое восстановление стало возможным благодаря государственным мерам поддержки бизнеса, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Как рассказал эксперт в беседе с RT, для спасения предприятий от возможного банкротства власти стали выплачивать бизнесу компенсации в размере декларируемой прибыли. Кроме того, предпринимателям давали рассрочку на налоговые выплаты и одновременно возвращали страховые взносы.

«Также предприятиям предоставлялись кредиты по льготным процентам с возможностью отсрочки выплат по ним до конца 2020 года. Для банков правительство продолжило снижать ставки по кредитованию. В то же время, чтобы поддержать внутренний спрос, власти продолжают выплачивать стандартные зарплаты госслужащим, которые из-за инфекции не могут пока ходить на работу», — добавил Маслов.

По его словам, дополнительным драйвером для восстановления китайской экономики могут стать низкие цены на нефть. Напомним, в результате вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+ с начала марта стоимость энергосырья Brent на мировом рынке упала более чем в два раза и на сегодняшний день торгуется вблизи минимальных уровней с 2002 года — $22—23 за баррель.

«За счёт рекордно низких цен на энергоносители экономика Китая может выйти из фазы спада и приступить к росту уже во второй половине 2020 года. Вдобавок к середине апреля Китай запустит уже все свои заводы, которые к концу месяца заработают на полную мощь, что даст дополнительный стимул для развития производственных возможностей страны», — пояснил Алексей Маслов.

В определённой степени быстрое восстановление экономики связано с высокой потребительской активностью местного населения. Как отметил Пётр Пушкарёв, доля сектора услуг в ВВП Китая составляет более 52%.

«За счёт роста благосостояния граждан КНР их повседневные траты значительно увеличились за последние 10 лет. При этом вспышка коронавируса лишь подстегнула спрос на товары, которые можно купить в онлайн-магазинах. После окончательного снятия карантина во всех провинциях китайцы начнут удовлетворять отложенный спрос и в офлайн точках продаж. В итоге за счёт одного только внутреннего потребления Китай может выйти на положительные темпы роста в 2020 году», — полагает эксперт.

«Островок стабильности»

По мнению аналитиков, восстановление китайской экономики позволит смягчить последствия глобальной рецессии. Согласно прогнозу Института международных финансов (IIF), в 2020 году объём мирового ВВП может снизиться на 1,5%. В частности, экономика США рискует сократиться на 2,8%, а ЕС — на 4,7%.

«Впрочем, в странах еврозоны восстановление торговых отношений с Китаем может помочь им сгладить негативный эффект от пандемии. Определённый положительный эффект испытает Германия, поскольку на экспорт в Китай приходится значительная доля ВВП государства. Не стоит забывать, что именно Китай стал основной причиной выхода экономики ЕС из кризиса 2008 года», — указал в беседе с RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По мнению Алексея Маслова, после завершения эпидемии коронавируса Китай становится «островком экономической стабильности». Как отмечает эксперт, уже сейчас китайские инвесторы готовы вкладывать деньги, скупать активы и предприятия по низким ценам на падающих рынках.

«Все сейчас смотрят на Китай, который как минимум выступает гарантом для выхода глобальной экономики из рецессии. Сам, серьёзно пострадав, Пекин готов оказывать помощь другим странам. Победив инфекцию, государство оказалось в выигрышной позиции, что позволяет ему быстро нарастить свои экспортные возможности после ожидаемого спада пандемии вируса в мире», — заключил эксперт.