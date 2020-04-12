Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

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RT
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
  • globallookpress.com

«Путём непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн б/с для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая», — приводит ТАСС сообщение.

10 апреля глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку до 1 мая 2022 года.

По мнению совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, заключение сделки ежедневно будет приносить России до $80 млн дохода.

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