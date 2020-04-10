ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
- Reuters
По словам главы Минэнерго, в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будут участвовать 23 страны, сокращение в течение первых двух месяцев сделки будет составлять 10 млн баррелей в сутки.
«Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки суммарно, на два месяца — май и июнь… Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу, и сокращение составит 8 млн баррелей в сутки», — рассказал он.
Ранее Новак в ходе видеоконференции министров стран G20 отметил, что пандемия коронавируса в мире обернётся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.
10 апреля в Кремле сообщили, что считают состоявшейся сделку ОПЕК+.
Там отмечали, что российский лидер Владимир Путин положительно оценил документ ОПЕК+.