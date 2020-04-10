ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

Короткая ссылка
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
  • Reuters

По словам главы Минэнерго, в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будут участвовать 23 страны, сокращение в течение первых двух месяцев сделки будет составлять 10 млн баррелей в сутки.

«Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки суммарно, на два месяца — май и июнь… Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу, и сокращение составит 8 млн баррелей в сутки», — рассказал он.

Ранее Новак в ходе видеоконференции министров стран G20 отметил, что пандемия коронавируса в мире обернётся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. 

10 апреля в Кремле сообщили, что считают состоявшейся сделку ОПЕК+.

Там отмечали, что российский лидер Владимир Путин положительно оценил документ ОПЕК+.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить