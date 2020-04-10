В Кремле рассказали о позиции Путина по договорённостям ОПЕК+

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Российский лидер Владимир Путин положительно оценил документ ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о позиции Путина по договорённостям ОПЕК+
  • Reuters

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он отметил, что всего в обсуждении принимали участие 23 страны, а документ стал результатом компромисса 22 государств, которые смогли согласовать модельности сокращения уровней добычи нефти «с отлагательным условием».

«Это отлагательное условие связано с позицией Мексики», — добавил он.

Ранее страны — экспортёры нефти возобновили партнёрство в формате ОПЕК+. По итогам переговоров большинство государств пришли к соглашению о сокращении производства сырья на 10 млн баррелей в день. Исключением стала Мексика.

Как ожидается, переговоры с этой страной продолжатся 10 апреля. 

Подробнее — в материале RT.

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