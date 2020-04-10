Новак предупредил о «масштабных потрясениях» в мире из-за коронавируса

Пандемия коронавируса в мире обернётся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции министров стран G20.

«Сегодняшние чрезвычайные обстоятельства — распространение пандемии коронавируса — отражаются не только на здоровье людей, но и на экономической ситуации в целом и, похоже, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов», — сказал он.

Как заявил Новак, это требует принятия эффективных мер реагирования.

«И наша задача состоит в том, чтобы защитить интересы наших граждан и выполнить поручения лидеров наших стран, содержащиеся в заявлении «группы двадцати» о необходимости коллективных действий для ликвидации вспышки инфекции и её экономических и социальных последствий», — добавил он.

26 марта российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите G20, также заявлял, что ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.

Позднее президент назвал последствия распространения вируса для экономики и снижение цен на нефть двойным ударом.