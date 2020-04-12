Новак надеется на заключение финальной сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

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Глава Министерства энергетики России Александр Новак выразил надежду, что финальные договорённости по сделке ОПЕК+ будут подписаны в ближайшие дни.
Новак надеется на заключение финальной сделки ОПЕК+ в ближайшие дни
  • Reuters

«Я надеюсь, что в ближайшие дни она (сделка. — RT) будет уже до конца согласована и подписана», — приводит ТАСС его слова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ранее стало известно, что министры ОПЕК+ 12 апреля в полном составе продолжат переговоры по сделке о сокращении добычи нефти.

10 апреля Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку до 1 мая 2022 года.

По мнению совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, заключение сделки ежедневно будет приносить России до $80 млн дохода.

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