Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+
  • Reuters

«Сейчас основная задача участников соглашения — не допустить наихудшего сценария. Наихудший сценарий — это переполнение хранилищ нефти во всём мире», — пояснил Юшков.

По его словам, логика нынешнего квотирования заключается в том, чтобы сократить добычу и тем самым отстрочить переполнение хранилищ. 

«И ждать, что, пока они всё-таки будут постепенно наполняться лишней нефтью, восстановится спрос, прежде всего в Китае, потому что они первыми победили коронавирус, отменили карантин, то есть выходят из ограничений по потреблению топлива. Там уже Европа должна преодолеть этот кризис, тоже снимать карантинные меры и фактически восстанавливать спрос на нефтепродукты», — добавил аналитик.

Эксперт отметил, что всё происходит из-за того, что мир «очень сильно сократил объём потребления нефти». По словам Юшкова, это можно назвать уникальным случаем. 

Ранее ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить