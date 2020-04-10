Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.

«Сейчас основная задача участников соглашения — не допустить наихудшего сценария. Наихудший сценарий — это переполнение хранилищ нефти во всём мире», — пояснил Юшков.

По его словам, логика нынешнего квотирования заключается в том, чтобы сократить добычу и тем самым отстрочить переполнение хранилищ.

«И ждать, что, пока они всё-таки будут постепенно наполняться лишней нефтью, восстановится спрос, прежде всего в Китае, потому что они первыми победили коронавирус, отменили карантин, то есть выходят из ограничений по потреблению топлива. Там уже Европа должна преодолеть этот кризис, тоже снимать карантинные меры и фактически восстанавливать спрос на нефтепродукты», — добавил аналитик.

Эксперт отметил, что всё происходит из-за того, что мир «очень сильно сократил объём потребления нефти». По словам Юшкова, это можно назвать уникальным случаем.

Ранее ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.