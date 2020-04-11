В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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Заключение сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти ежедневно будет приносить России до $80 млн дохода. Об этом в интервью РБК заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
В ЛУКОЙЛе прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Сейчас можно ожидать, что диапазон цены на нефть $30—40 (за баррель. — RT) останется. В этом случае Российская Федерация будет получать в виде денежного потока $70—80 млн дополнительного дохода в день. Это ответ на вопрос, правильная эта сделка или нет», — заявил он.

По словам Федуна, соглашение остановило процесс вытеснения российской нефти с европейских нефтехранилищ со стороны Саудовской Аравии, которая предлагала скидку в $10 за баррель.

«В том, что саудовцы теперь не будут демпинговать, так же как ОАЭ, Кувейт и Ирак, несомненно, преимущество для Российской Федерации», — заявил он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти до 1 мая 2022 года.

В марте Федун заявил, что цена на нефть на уровне $25 за баррель является катастрофической.

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