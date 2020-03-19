Федун считает катастрофической цену на нефть

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Цена на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель, катастрофическая. Об этом, как передаёт РБК, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Он отметил, что после развала сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».
Федун считает катастрофической цену на нефть
  • Reuters

«Цена катастрофическая. Плюс надо понимать, что мир поменялся. Если раньше мы могли в случае падения такой цены ожидать возврата на цену $100—120 за баррель, как это было, то сейчас этого не будет, поскольку есть точка отсечения такой цены. Это развитие так называемых зелёных технологий», — сказал он.

По его словам, в самой негативной ситуации из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые, как уточняется, заявили о намерении нарастить добычу нефти.

«Дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — отметил он.

Цена нефти Brent в ходе торгов 18 марта опускалась ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года. 

19 марта мировые цены на нефть перешли в рост: фьючерсы на нефть WTI выросли на 11,73%, Brent — на 4,74%.

Подробнее — в материале RT.

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