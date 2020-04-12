Новак прокомментировал сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Глава Минэнерго России Александр Новак считает, что заключённая странами ОПЕК+ сделка по снижению добычи нефти имеет долгосрочный характер и направлена на стабилизацию ситуации на рынке.

«Сделка имеет долгосрочный характер и подчёркивает, что мы серьёзно все настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке», — приводит ТАСС его слова.

По словам Новака, договорённости ОПЕК+ дают сигнал всему миру, что страны — производители нефти объединились и намерены фиксировать сделку на два года.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.