«Решающее слово принадлежит врачам и специалистам»: Путин о перспективах снятия ограничений из-за коронавируса

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с правительством по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. В начале совещания глава государства обратился к гражданам страны. Речь президента была посвящена санитарно-эпидемиологической обстановке в России и новым мерам по поддержке граждан и экономики.