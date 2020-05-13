«Имеем огромный резерв врачей»: Скворцова рассказала о подготовке медиков к лечению пациентов с COVID-19

В России врачи разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава ФМБА Вероника Скворцова уточнила, что в стране сформирован необходимый кадровый резерв для борьбы с пандемией. Она добавила, что ФМБА перемещает медиков из региона в регион, исходя из потребности в специалистах на местах. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что благодаря своевременно принятым мерам Москва на текущий момент соответствует всем критериям для смягчения ограничительных мер.

В России врачи разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она уточнила, что в стране сформирован необходимый кадровый резерв для борьбы с пандемией.

«Мы имеем огромный резерв врачей разных специальностей, которые получают короткий, концентрированный курс обучения. В том числе, каким образом себя сберечь от инфицирования и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Она уточнила, что ФМБА перемещает медиков из региона в регион, исходя из потребности в специалистах на местах.

Помимо этого, она отметила, что медики, работающие с пациентами с положительными результатами тестов на коронавирус, из-за тяжёлого психологического состояния часто перестают уделять внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты, что провоцирует возникновение инфекционных очагов в стационарах.

Скворцова пояснила, что ФМБА вместе с главным внештатным психологом Минздрава Юрием Зинченко и начальником управления психологической службы вооружённых сил Валентиной Барабанщиковой разработало методические рекомендации для психологической поддержки медиков.

«У нас есть три направления контроля и регуляции, но прежде всего это самоконтроль, самоорганизация и умение себя балансировать. Для этого рекомендованы специальные упражнения. Второе — необходимо всегда сохранять открытость в общении с коллегами», — подчеркнула Скворцова.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в России выявлено 232 243 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Зафиксировано 2116 летальных исходов, 43 512 человек выздоровели.

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в медучреждении проходят лечение 317 пациентов, из них 49 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 21 человек подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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Во всех российских регионах продолжают действовать ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавируса. Напомним, президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с распространением COVID-19 в России заявил, что решение о смягчении, сохранении или ужесточении режима самоизоляции будут принимать непосредственно руководители регионов, основываясь на ситуации на местах.

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что поэтапное снятие ограничений в регионе начнётся с 15 мая — в области возобновится работа ярмарок продовольственных товаров и МФЦ. На следующей неделе заработают магазины непродовольственных товаров, автосалоны и предприятия бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки. Жители области смогут начать заниматься спортом на открытом воздухе, но группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции.

Москва также готова к смягчению ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

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Он напомнил о трёх этапах постепенного выхода из режима самоизоляции, подчеркнув, что люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома до полного снятия ограничений.

«Пока до 31 мая мы остаёмся в пропускном режиме​​​. Это необходимость, которая на сегодняшний момент оправдывает себя. Поэтому до 31 мая режим точно будет работать, а в конце мая мы все вместе будем смотреть, какие показатели будут каждое утро», — добавил глава Мосгордумы.

Тем временем начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что Генштаб предусмотрел возможность манёвра призывными ресурсами в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Он подчеркнул, что контроль призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирован с работой системы по противодействию распространению COVID-19. Герасимов также добавил, что из-за коронавируса родители новобранцев весеннего призыва не смогут присутствовать на церемонии присяги и торжественная отправка призывников в войска не планируется.