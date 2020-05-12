«Чувствует себя хорошо»: Песков проходит лечение от коронавируса
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, в настоящее момент он проходит лечение в больнице.
«Да. Заболел. Лечусь», — сказал Песков.
Добавим, что заболевание коронавирусом также было выявлено у его супруги Татьяны Навки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-службу Navka Show, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду «уже практически здорова».
«Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займёт чуть больше времени», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь главы государства заверил, что в последний раз очно общался с Владимиром Путиным ещё в апреле.
«Больше месяца (назад. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Между тем журналисты отмечают, что в последний раз Дмитрий Песков появлялся на публике 30 апреля. Тогда состоялось совещание президента с правительством и главами регионов.
Последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина. Как раз в тот день, когда Мишустин сообщил о своем положительном тесте на коронавирус. pic.twitter.com/t4pOWVPwX0— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 12, 2020
Вечером того же дня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что у него диагностирован коронавирус и он находится на лечении. Исполняющим обязанности главы кабмина был назначен Андрей Белоусов.
«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинском учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — отмечал 11 мая пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
Коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена ещё у нескольких представителей правительства. Так, 1 мая положительные результаты теста на коронавирус были зафиксированы у главы Минстроя России Владимира Якушева и у одного из его заместителей, Дмитрия Волкова. На данный момент министр выписался из столичной клиники, его заместитель продолжает лечение дома.
Кроме того, 6 мая стало известно, что заболела министр культуры Ольга Любимова. Болезнь у главы Минкульта протекает в лёгкой форме, она находится на домашнем лечении.
Помимо этого, председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что один из трёх ранее заболевших COVID-19 депутатов был выписан из больницы.
«У нас с вами три депутата болеют коронавирусом. Один выписался — Леонид Иванович Калашников, мы его поздравляем. А двое, увы, находятся пока в больнице», — сообщил глава нижней палаты парламента.
Володин также отметил, что одна из заболевших — депутат «Единой России» Светлана Максимова — находится в тяжёлом состоянии.
По состоянию на 12 мая, в России общее число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 232 243, из них 10 899 случаев за последние сутки.
Вместе с тем от осложнений, связанных с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, умерли 2116 пациентов. 43 512 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 251 тыс. человек. В стране проведено свыше 5,8 млн тестов по выявлению инфекции.
Лидерами по числу выявленных случаев COVID-19 являются Москва (121 301), Московская область (22 700), Санкт-Петербург (8 050), Нижегородская область (5 087), и республика Дагестан (2 888).Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Напомним, 12 мая завершился единый период нерабочих дней. Об этом в ходе прошедшего накануне совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин. В то же время решение о смягчении, сохранении или ужесточении режима самоизоляции остаётся за главами субъектов РФ. Вдобавок, российский лидер объявил о новых мерах борьбы с последствиями эпидемии и поддержки экономики. В частности, — запуск новой кредитной программы поддержки занятости и дополнительные выплаты семьям с детьми.
Кроме того, с 12 мая в Московском регионе начал действовать масочный режим. Жители столицы и Подмосковья в обязательном порядке должны носить маски при передвижении в общественном транспорте и такси, а также при посещении общественных мест и на работе.
Между тем в ряде регионов в ближайшее время также могут быть ужесточены ограничительные меры, введённые из-за COVID-19. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«После нарушений, которые были допущены в период выходных дней в том или ином регионе, ситуация может ухудшиться. И это будет основанием для того, чтобы какие-либо послабления пересмотреть. В методических рекомендациях чётко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введён вновь, и это очень важно», — заявила Попова.
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