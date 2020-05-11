«Любое инфекционное заболевание — спусковой крючок»: российские врачи — о связи синдрома Кавасаки и COVID-19

Развитие синдрома Кавасаки у детей может быть связано с коронавирусом, но о массовой угрозе речи не идёт . Об этом в беседе с RT рассказали российские медики. На фоне пандемии COVID-19 в США, Франции, Испании, Италии, Швейцарии и Великобритании в больницы стали поступать пациенты с симптомами синдрома Кавасаки. Эта смертельно опасная детская аутоиммунная болезнь поражает сосуды сердца и сопровождается в том числе лихорадкой, высыпаниями на теле и конъюнктивитом. При этом, по словам врачей, в России есть все условия для её лечения.

Развитие смертельно опасного синдрома Кавасаки у детей может быть связано с заражением коронавирусом. Сама инфекция COVID-19 не является причиной болезни, но работает как спусковой крючок, вызывая изменения в деятельности иммунной системы. Об этом RT рассказали российские врачи.

Синдром Кавасаки — очень редкая, но смертельно опасная аутоиммунная болезнь, которая поражает сосуды сердца детей и сопровождается лихорадкой, высыпаниями на теле, опухолями, конъюнктивитом, отёками кистей и стоп. Синдром был открыт в 1967 году японским доктором Томисаку Кавасаки, в честь которого и назван. Причина его возникновения до сих пор не выявлена. Заболевание в основном проявляется в первые пять лет жизни человека.

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По сообщениям СМИ, во время пандемии COVID-19 в ряде западных стран выявлено более ста случаев синдрома Кавасаки. У некоторых из заболевших детей тесты показали наличие коронавируса, и врачи заподозрили связь между двумя заболеваниями.

Десятки детей с симптомами синдрома Кавасаки поступили в тяжёлом состоянии в больницы штата Нью-Йорк, ещё около 20 — в больницы Лондона. О возможной связи между двумя заболеваниями предупредила педиатров и Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Синдром также был выявлен у детей во Франции, Испании, Италии, Швейцарии. Только в итальянском Бергамо в апреле текущего года сообщается о 20 случаях заболевания, что втрое превышает показатели за апрель прошлого года.

Как сообщает ABC News, о летальных случаях заявил губернатор штата Нью-Йорк: там за последнюю неделю от синдрома Кавасаки погибли трое детей. Все они имели положительный результат теста на коронавирус.

О связи COVID-19 и синдрома Кавасаки в беседе с RT рассказал главный врач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, директор Университетской клиники педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Исмаил Магомедович Османов.

«Мы знаем о том, что коронавирус может инициировать развитие синдрома Кавасаки. У нас есть такие данные», — сообщил RT доктор Османов.

По его словам, синдром Кавасаки характеризуется поражением мелких и средних артерий, коронарных артерий сердца и вызывает системный васкулит — сосудистое воспаление с некрозом. Избежать тяжёлых последствий синдрома Кавасаки можно только благодаря ранней диагностике и лечению, отмечает специалист.

В случае правильной и своевременной постановки диагноза синдром Кавасаки относительно легко излечивается с помощью внутривенного введения иммуноглобулинов и применения высоких доз аспирина. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ член-корреспондент РАН Симон Теймуразович Мацкеплишвили. В целом он согласен с мнением, что между COVID-19 и синдромом Кавасаки есть определённая связь.

«Синдром Кавасаки может быть связан с вирусными инфекциями. Любое серьёзное инфекционное заболевание является спусковым крючком, вызывающим нарушение иммунной системы. У большинства взрослых пациентов с тяжёлыми проявлениями коронавирусной инфекции иммунная система работает против организма, приводит к массивному повреждению лёгких. У детей с синдромом Кавасаки то же самое происходит в сосудах, коронарных артериях», — отметил доктор Мацкеплишвили.

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По его словам, мальчики болеют синдромом Кавасаки в полтора раза чаще девочек. В России, особенно в европейской части страны, это заболевание встречается относительно редко, поэтому врачи иногда не могут сразу установить правильный диагноз, подозревая другие недуги со схожей клинической картиной, например скарлатину или системные васкулиты.

«По России на данный момент мне неизвестны случаи заболевания синдромом Кавасаки», — добавил доктор Мацкеплишвили.

Редкость заболевания подтверждает и доктор Османов. Он отметил, что за последний год в клинике имени Пирогова с таким диагнозом лечились шесть-семь детей.

По мнению доктора Османова, синдром Кавасаки может развиваться после инфекции верхних дыхательных путей. Он предполагает, что пандемия COVID-19 просто наслоилась, и «произошла синергия с другим инфекционным агентом — с вирусом герпеса или вирусом Эпштейна — Барр».

В любом случае в России нет оснований для массовой угрозы детям и нет поводов паниковать, так как синдром Кавасаки в стране выявляют и лечат не первый год, уверены медики.

«Паниковать не надо, паника отменяется. Если в России будут такие случаи, мы их обязательно выявим и вылечим. Главное — вовремя поставить диагноз. Однако взрослым сейчас, конечно, надо быть осторожными и следить за тем, чтобы дети не контактировали с заболевшими людьми», — пояснил доктор Мацкеплишвили.

Дополнительной подготовки и переоборудования клиник для лечения синдрома Кавасаки также не требуется, утверждают специалисты. По их словам, в стране достаточно специализированных медицинских учреждений для детей, реанимационных коек, оборудования и препаратов.