«Некоторые из существующих лекарств должны работать»: иммунолог — об особенностях COVID-19 и разработке вакцины

Для борьбы с COVID-19 могут применяться уже существующие лекарства, разработанные против других вирусов, но для проверки их эффективности нужны месяцы. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» НТУ «Сириус», академик РАН Сергей Недоспасов. В эксклюзивном интервью RT учёный рассказал об особенностях иммунного ответа организма на коронавирусную инфекцию, а также о том, когда мир может получить вакцину против SARS-CoV-2.

— Сергей Артурович, во время текущей пандемии стал широко обсуждаться так называемый цитокиновый шторм — явление, при котором иммунный ответ на коронавирус смертельно опасен для самого человека. Почему так происходит, что наш иммунитет иногда не друг нам, а враг?

— При многих инфекционных заболеваниях патология, в том числе приводящая к тяжёлым состояниям и даже смерти, вызвана не самим инфекционным агентом, а неадекватно сильной реакцией иммунной системы на патоген. Это можно называть осложнением, но более правильный термин — иммунопатология.

Цитокиновый шторм — пример такой патологии. Молекулы, которые должны регулировать воспалительный и иммунный ответ, действуя в малых дозах и в конкретных участках организма, производятся системно и в больших концентрациях. Это вызывает хаос.

— Удалось ли вам изучить сам коронавирус? Некоторые исследователи говорят, что он не похож на другие. В чём заключается особенность, которая в ряде случаев делает вирус смертельно опасным, а поиск медикаментов для его подавления таким сложным?

— Я только изучал статьи и говорил с экспертами, но непосредственно с этим вирусом не работал. Я бы не стал утверждать, что он не похож на другие. Но при этом у него есть ряд особенностей, не все из которых понятны, в том числе его высокая контагиозность (инфекционность). В человеческой популяции есть и другие коронавирусы, в том числе те, которые вызывают ОРВИ. Не сомневаюсь, что специфическое лекарство против именно этого вируса в результате будет создано. Кроме того, некоторые из уже существующих лекарств, разработанных против других РНК-содержащих вирусов, тоже должны работать. Испытания их эффективности ещё идут, просто выводы нельзя сделать через несколько недель, для этого нужны месяцы.

Вызывающий COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом

© REUTERS/Health Protection Agency

— Почему иммунная система ведёт себя по-разному в зависимости от возраста пациента? Например, считается, что зачастую дети почти не болеют COVID-19 или болеют без симптомов. Как вообще многим людям удаётся переболеть без симптомов?

— Как и почему стареет иммунная система человека — предмет отдельной дискуссии.

Информация о том, что дети не болеют, а болеют только старики, недостоверна. Кроме того, присутствие среди нас бессимптомных носителей вируса очень затрудняет интерпретацию.

— Есть мнение, что прививка БЦЖ, которую многим из нас делали в детстве, помогает бороться и с COVID-19...

— Данные о возможном эффекте прививок БЦЖ очень интересные, но косвенные. Сейчас проводятся прямые эксперименты, результатов которых также придётся ждать несколько месяцев.



— В своей лаборатории вы также занимаетесь редактированием генома. Если у нас пока нет вакцины от COVID-19, то, может быть, есть способ как-то победить, обмануть вирус методами генной инженерии?

— Мы пока не занимаемся конструированием вакцин, но, разумеется, участвуем в обсуждении возможных идей для решения такой задачи. Создание любых современных вакцин так или иначе предполагает использование генетических технологий. Редактирование генома может понадобиться при создании доклинических моделей. Отмечу, что пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины. Но на это уйдут месяцы, а на полноценные испытания — больше года.



— Единственным существующим на сегодняшний день способом устранить саму причину коронавирусного заражения называют переливание пациентам плазмы крови людей, уже переболевших и выработавших антитела. Основной проблемой считается нехватка самой сыворотки — донорской плазмы. Можно ли похожую сыворотку создать искусственно или, например, как-то увеличить её объём или эффективность?

— Если у переболевшего в крови есть нейтрализующие вирус антитела, то да, можно перелить больному или человеку из группы риска плазму (сыворотку) крови. Этот подход известен 120 лет. Но только надо помнить, что при этом можно «перелить» и какую-нибудь вирусную или иную инфекцию. Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших.

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Да, искусственно можно сделать и наработать нейтрализующие антитела — это стало бы высоконаукоёмким лекарством, хотя и довольно дорогим. Но здесь надо понимать, что при успешной вакцинации в нас образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, производящие эти антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы. А у антител из перелитой плазмы есть ограниченное время жизни в организме, и это обстоятельство снижает перспективность такого подхода для профилактики.

— Ранее вы и многие другие учёные уже заявляли, что нас ждёт вторая волна эпидемии. Что могут успеть сделать власти, врачи и исследователи во время летней передышки?

— Я не врач и не эпидемиолог и здесь скорее ориентируюсь на мнение коллег. Повторю, что основная нерешённая научная проблема — понять, кто такие бессимптомные положительные по тесту ПЦР люди. Действительно ли у них есть полноценный вирус SARS-CoV-2 и нейтрализующие антитела? Когда с этим разберутся, можно будет давать более осмысленные оценки: когда у населения появится коллективный иммунитет, сформируется ли он до массовой профилактической вакцинации.

Создание любых современных вакцин предполагает использование генетических технологий

АГН «Москва»

— Что ждёт иммунологию после пандемии? Будут ли пересмотрены взгляды на иммунитет, его роль в нашей жизни и меры по его укреплению?

— Возникновение эпидемии СПИДа в 1980-х годах в США оказало огромное влияние на развитие иммунологии и связанных с ней технологий во всём мире. Нынешняя пандемия, несомненно, привлечёт внимание и правительств, и учёных, и бизнеса, и простых граждан разных стран к иммунологии и важности иммунологических исследований. Сомневаюсь, что будут кардинально пересмотрены взгляды на иммунитет, но хочется надеяться на то, что улучшатся финансирование, качество образования и уровень фундаментальной науки в этой важной области и что в аптеках станет меньше неработающих лекарств с приставкой иммуно-.

— Какие советы вы можете дать сейчас? Поддерживаете ли карантинные, изоляционные меры? Не считаете, что было бы целесообразнее ввести режим ЧС уже сейчас?