Ингаляция от коронавируса: пульмонолог — о лечении COVID-19 оксидом азота и гелием

Метод лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19 ингаляциями гелия и оксида азота может эффективно сочетаться с искусственной вентиляцией лёгких. Об этом в беседе с RT рассказал профессор РНИМУ им. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Специалист частично поддержал высказанное ранее директором НИИ пульмонологии ФМБА Александром Чучалиным мнение о целесообразности лечения COVID-19 с помощью газовых смесей. Вместе с тем Карабиненко отметил, что этот метод технологически сложный и потребует серьёзных ресурсов, специальной аппаратуры и квалифицированных специалистов. Также врач подчеркнул, что применение гелия и оксида азота имеет ряд противопоказаний.

Ингаляции гелия и оксида азота могут применяться для лечения коронавирусной инфекции нового типа у тяжелобольных пациентов, однако этот метод технологически сложен и имеет противопоказания. Об этом в интервью RT заявил заслуженный врач России, профессор РНИМУ им. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Так он прокомментировал слова академика РАН, директора НИИ пульмонологии ФМБА Александра Чучалина о целесообразности лечения COVID-19 с помощью газовых смесей — гелия и окиси азота. Такую точку зрения Чучалин высказал в ходе онлайн-совещания по противодействию COVID-19, которое провёл президент России Владимир Путин.

Онлайн-совещание по противодействию COVID-19

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Также академик Чучалин рассказал, что в НИИ им. Склифосовского уже получены положительные результаты лечения пациентов такой смесью — оксид азота улучшает микроциркуляцию крови и предотвращает тромбообразование, а нагретый гелий убивает вирусы.

Для использования газовых смесей разработан российский аппарат «Тианокс», который, по информации специалиста, начнут выпускать серийно по госзаказу.

По словам Александра Карабиненко, лечение газовыми смесями действительно может быть весьма эффективным для тяжелобольных коронавирусной инфекцией, особенно вместе с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Оба метода, как ИВЛ, так и лечение гелиевыми смесями с оксидом азота, эффективны при тяжёлой дыхательной недостаточности»,— подтвердил профессор Карабиненко.

Однако, по мнению специалиста, предложенная методика имеет ряд ограничений. «Этот метод лечения известен давно, его активно применяют последние 20 лет. Однако получение таких газовых смесей — дело непростое. Их заказывают заранее, изготавливают на специальных предприятиях», — отметил собеседник RT.

«Нужна особая аппаратура и специалисты, обученные методике. К тому же есть противопоказания. Нельзя просто так дать дышать человеку инертным газом», — объяснил Карабиненко.

Специалист добавил, что быстро обеспечить всю страну оборудованием для таких ингаляций непросто — даже в обычных столичных стационарах его пока нет. По словам пульмонолога, система здравоохранения испытывает повышенную нагрузку, в связи с этим специалист отметил, что обеспечение больниц приборами для ингаляций будет «материально накладно для медицины».