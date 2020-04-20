«Дальше всё будет зависеть от методов лечения»: глава Минздрава надеется на спад пандемии COVID-19 в России к лету

Свыше 700 пациентов с подтверждённым коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он также отметил, что борьба с инфекцией COVID-19 в регионах страны идёт по «полувоенному сценарию», и выразил надежду, что спад пандемии произойдёт к началу лета. Вместе с тем президент Владимир Путин подчеркнул, что ухудшение эпидемиологической обстановки в стране удалось «несколько притормозить», хотя ситуация по-прежнему остаётся сложной.

Развёртывание медицинской сети для борьбы с коронавирусом в регионах РФ проходит по «полувоенному сценарию», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, такая ситуация связана с тем, что на ранних этапах от субъектов поступала «достаточно идеалистическая картина» готовности.

«Далее начали разбираться в деталях. РФ дополнительно выделила дотации регионам, чтобы помочь довести это (степень готовности. — RT) до должного уровня», — сказал Мурашко.

Он также сообщил, что более 1,2 млн медработников прошли обучение для борьбы с COVID-19. Это было необходимо в том числе из-за того, что любой врач может столкнуться с пациентом, инфицированным коронавирусом.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что более 700 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, к ним приковано повышенное внимание в реанимационных отделениях.

«Всех волнует, когда мы вернёмся к нормальному образу жизни. Безусловно, всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнёт спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — добавил министр.

Согласно последним данным, в России зафиксирован 47 121 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 скончались от осложнений, вызванных вирусом.

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В понедельник, 20 апреля, президент Владимир Путин провёл видеосовещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в котором приняли участие ведущие учёные-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров. Глава государства констатировал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России остаётся сложной, количество заразившихся растёт во всех субъектах.

«Этот процесс за счёт профилактических мер нам всё-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, даже если речь идёт о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации», — сказал Путин.

Он отметил, что властям в целом удаётся справиться с одной из задач в борьбе с эпидемией — замедлить распространение инфекции. При этом он подчеркнул, что, по прогнозу специалистов, пик заболеваемости в РФ ещё впереди.

«И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — пояснил президент.

По его словам, работа ведётся по всем направлениям и учитываются все возможные сценарии развития событий.

«Надо будет посмотреть и на те регионы, где накопилось больше всего проблем, и на те, которые работают эффективно, как, например, губернатор Сергей Цивилев в Кемеровской области. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны», — заметил российский лидер.

Отметим, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что в субъектах РФ с большой задержкой идёт осваивание ресурсов, выделяемых на борьбу с коронавирусом. Так, ссылаясь на данные казначейства, он заявил, что кассовое исполнение средств сейчас ниже 10% во многих регионах.

«Коллеги, обращаю ваше внимание, что мы выделяем регионам очень серьёзные средства и делаем это на основании тех расчётов, которые дают сами же регионы. Эти средства должны использоваться максимально эффективно, об этом уже президент неоднократно говорил»,— заявил Мишустин.

Производство

Вместе с тем глава государства сообщил об увеличении в России объёмов производства медицинских масок. По словам Владимира Путина, если в начале марта производилось 1,2 млн масок в день, то к концу апреля уровень производства составит уже 3,5 млн в сутки, а в ближайшее время эта цифра возрастёт до 7,5 млн.

При этом к маю будет производиться свыше 100 тыс. защитных костюмов в сутки, тогда как в марте этот показатель был всего 6 тыс.

Вместе с тем Россия закупает детали для аппаратов искусственной вентиляции лёгких в Италии и США.

«Но что в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растёт», — заметил Путин.

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Вдобавок от Китая было получено 150 млн масок, 2,5 млн респираторов и 2 млн защитных костюмов.

Вакцина

В ходе совещания Владимиру Путину доложили о примерных сроках создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Так, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что с 1 июня должен начаться этап клинических исследований вакцины, разрабатываемой Минздравом.

Кроме того, президент попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко предоставить ему доклад о вакцине широкого спектра действия, ранее разработанной ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова».

Вдобавок Мурашко поручено подготовить предложения по ускорению разрешительных административных и таможенных процедур для ввоза оборудования, необходимого при разработке вакцин от коронавируса. Владимир Путин отметил, что обсудит с правительством вопрос изменения нормативных документов в этом направлении.

Глава государства также согласился с тем, что уже после создания вакцины в первую очередь её необходимо направить на защиту медработников, которые «на передовой находятся».