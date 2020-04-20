«Это не я!»: жительница Южно-Сахалинска добивается отмены штрафа за нарушение карантина

В Южно-Сахалинске разгорается скандал из-за штрафа за нарушение карантина, который выписали на основании данных видеосистемы «Безопасный город». 42-летняя местная жительница утверждает, что eё оштрафовали на 15 тыс. рублей по ошибке. Женщина прилетела из Томска 5 апреля и после этого, по её словам, не покидала квартиру. Однако через шесть дней к ней домой пришёл полицейский с протоколом об административном правонарушении. В нём было сказано, что она обвиняется в нарушении карантина — её якобы зафиксировала на улице камера распознавания лиц, причём сходство на фото составляло только 61%. Женщина пытается доказать, что произошла ошибка, однако разработчики системы утверждают, что она работает корректно. По данным правительства Сахалинской области, в регионе за нарушение карантина были оштрафованы 169 человек на сумму более 1,5 млн рублей.

В Южно-Сахалинске разгорелся скандал из-за штрафа за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса. 42-летняя местная жительница Светлана Лепассон утверждает, что ей выписали штраф 15 тыс. рублей по ошибке.

Как рассказала Светлана RT, 5 апреля она и её родные прилетели в Южно-Сахалинск из Томска. В аэропорту их сфотографировали для внесения в местную базу данных системы «Безопасный город» и предписали в течение двух недель соблюдать домашний карантин и не выходить на улицу.

Как утверждает Светлана, её семья не покидала квартиру. Однако через шесть дней к ним домой пришёл полицейский с протоколом об административном правонарушении. В документе говорилось, что Светлана обвиняется в нарушении карантина. К бумагам прилагались фотографии — одна, сделанная в аэропорту, другая — с Комсомольской улицы, где её якобы заметили 8 апреля в 11 утра.

По словам женщины, на кадрах с улицы была не она.

Сходство с незнакомкой на фото составляло только 61%, уверяет Светлана. Однако Южно-Сахалинский городской суд посчитал нарушение карантина доказанным и назначил Лепассон штраф в размере 15 тыс. рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Женщина намерена обжаловать штраф и уже обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Сахалинской области Борису Седову.

«Я обещал ей, что помогу, после того как она составит апелляционную жалобу, — рассказал RT Борис Седов. — Пока рано делать выводы, однако меня данный случай сразу привлёк, поскольку я с подобным не сталкивался. Это может стать правовым прецедентом для России, если она докажет свою невиновность. Однако стоит дождаться решения суда второй инстанции».

Система работает корректно

Разработчики программного обеспечения для системы «Безопасный город» в Южно-Сахалинске утверждают, что оборудование работает корректно и без ложных срабатываний.

Андрей Хрулёв, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ, разработавшей для распознавания лиц программу «Визирь», рассказал RT, что Министерство цифрового и технологического развития области уже провело расследование инцидента и установило, что система «Визирь» сработала корректно.

Хрулёв отметил, что задача системы — оптимизация и автоматизация работы, система распознавания лиц не принимает решений.

Он также пояснил, что изначально система «Безопасный город» создавалась для оптимизации работы уполномоченных ведомств и выявления нарушителей правопорядка. Однако из-за пандемии появилась новая сфера её применения — для сдерживания распространения коронавируса.

По словам заместителя руководителя Сахалинского областного центра информатизации Валерии Якубич, система «Визирь» анализирует изображения с более чем 1 тыс. видеокамер, установленных на Сахалине. При этом процент распознавания зависит от качества фотофиксации лица в объективе камеры.

«За 14 дней уже зафиксировано более 100 случаев нарушения режима самоизоляции. Это помогло предотвратить многие возможные цепочки заражения новым вирусом и сберечь здоровье сахалинцев», — пояснила RT Якубич.

Она отметила, что система «сама никого не штрафует». Механизм биометрической идентификации прост. Камера фиксирует изображение лица и сравнивает с фотографиями людей, находящихся в электронной базе данных. Информация о нарушителях передаётся в правоохранительные органы, а затем в суд.

По словам Якубич, фотография с камеры наблюдения является одним из доказательств нарушения режима самоизоляции. При рассмотрении дела суд учитывает все свидетельства и по их совокупности назначает (или не назначает) наказание. В случае, если гражданин не согласен с вынесенным решением, он может оспорить его в законном порядке.

В свою очередь, Светлана Лепассон говорит, что она не выступает против применения систем видеонаблюдения для контроля за соблюдением карантина, однако считает свою ситуацию несправедливой.

«Я поддерживаю меры борьбы с COVID-19. Но считаю, что сейчас в работе системы происходят ошибки и это нужно решать законным путём. Если решение будет вынесено в мою пользу с доказательством неправомерных действий, надеюсь, систему наладят. Свои доводы я уже представила в соответствующие структуры. На том фото не я», — заявила Лепассон RT.

Между тем в региональном правительстве сообщают, что в Сахалинской области за нарушение карантина были оштрафованы 169 человек. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн рублей.

