«Ограничения продлеваются до 1 мая»: Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля. Так, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты, номера которых горожанам необходимо включить в свой цифровой документ. Помимо этого, в городе вводится новый тип пропусков — для осуществления волонтёрской деятельности. Для контроля за соблюдением пропускного режима водителями автомобилей будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений и ДПС. Собянин уточнил, что временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая 2020 года.

В Москве приняты дополнительные меры, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, введённых в столице 15 апреля. Об этом на своём сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

С 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. При этом номера указанных карт необходимо будет включать в свои цифровые пропуска не менее, чем за 5 часов до начала первой поездки.

«Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса», — уточнил Собянин.

Действие всех остальных видов проездных билетов с 22 апреля будет приостановлено. При этом мэр отметил, что неиспользованные поездки гражданам позднее компенсируют.

Помимо этого, для контроля за соблюдением пропускного режима водителями автомобилей будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Включить номер автомобиля в цифровой пропуск также необходимо не менее, чем за 5 часов до первой поездки.

«Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться», — объяснил Собянин.

Кроме того, в городе вводится новый вид цифровых пропусков для осуществления волонтёрской деятельности.

Кроме того, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца, а также журналисты, имеющие документы, удостоверяющие их полномочия, не обязаны получать цифровые пропуска, однако должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. А для поездок на такси им следует получить специальные буквенно-числовые коды, которые оформляются так же, как и цифровые пропуска.

«Временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая 2020 г.», — сообщается на сайте мэра.

Кроме того, была расширена программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому — теперь их будут получать и пациенты с проявлениями ОРВИ.

Сергей Собянин положительно оценил результаты принятых мер, отметив, что заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и не по худшему сценарию, как, например, в Нью-Йорке, похожем на Москву по численности населения.

«Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это первая, скромная, но очень важная победа», — добавил Собянин.

Накануне в интервью телеканалу «Россия 1» Собянин рассказал, что транспортный поток в столице, начиная со среды, уменьшился на полмиллиона человек.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

Между тем он не исключил, что режим спецпропусков может быть ужесточён в случае увеличения количества нарушений со стороны жителей и предприятий. При этом Собянин добавил, что в данный момент ещё ведётся донастройка действующей системы, в частности, ликвидируются пропуска с некорректными данными.

Напомним, с 15 апреля в Москве для поездок на общественном или личном транспорте требуется цифровой код. Аналогичная мера была введена в Московской области.

Кроме того, в столице с 30 марта действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Места проживания можно покидать в случае обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов напомнил, что даже в этих случаях жителям городам стоит иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».

Между тем Сергей Собянин сообщил, что властям Москвы удалось создать «запас прочности медицинской системы». По его словам, как минимум на две недели город обеспечен дополнительными мощностями.

«Не буду загадывать до конца, но по крайней мере на ближайшую перспективу, которую мы видим, мы уверены, что медицинская система справится с теми задачами, которые перед ней стоят. И это, пожалуй, самое главное», — указал он в интервью Первому каналу.

Кроме того, мэр Москвы в пятницу, 17 апреля, открыл в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) — в поселении Вороновском — новую инфекционную больницу. Стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 построили практически за месяц. По словам Собянина, первые пациенты поступят в медучреждение в понедельник, 20 апреля.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 4785 человек, 40 пациентов скончались. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев подтверждено в Москве — 2649. В штабе отметили, что почти половина заразившихся в столице — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Таким образом, с начала распространения коронавируса в стране число подтверждённых случаев достигло 36793. Число летальных случаев — 313 человек, выздоровели — 3057.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, страна ещё не прошла пик заболеваемости COVID-19. По его словам, ещё очень высоки риски, связанные с распространением инфекции.