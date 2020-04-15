«Россия вышла на второе место в мире по количеству проведённых тестов»: заболевшие COVID-19 выявлены в 84 субъектах РФ

В России за последние сутки выявлено 3388 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло почти 24,5 тыс. Инфицированные выявлены в 84 регионах страны, единственным субъектом Федерации, где заболевших пока нет, остаётся Республика Алтай. Всего в России зафиксировано 198 смертей (0,8% от числа заболевших), 1986 человек выздоровели (8,1%). Также РФ вышла на второе место в мире по общему количеству исследований на наличие коронавируса нового типа — их число превысило 1,5 млн. В регионах продолжают приниматься специальные меры по борьбе с распространением вируса, в частности, в Москве с 15 апреля действует режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте.

За минувшие сутки в России выявлено 3388 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, причём впервые заболевание зафиксировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Таким образом, с начала эпидемии в 84 субъектах Федерации COVID-19 диагностирован у 24 490 человек (единственным регионом, где заболевших пока нет, остаётся Республика Алтай).

Всего в России зафиксировано 198 смертей (0,8%) от осложнений, возникших на фоне инфекции и других сопутствующих заболеваний (28 — за минувшие сутки). В то же время 1986 человек (8,1%) выздоровели. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса находятся более 130 тыс. человек.

Всего по состоянию на 15 апреля в стране проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на COVID-19 (почти 92 тыс. за последние сутки). Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведённых тестов на наличие нового коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Большинство новых случаев выявлено в Москве — 1774 заболевших за сутки. С учётом этих данных в столице насчитывается 14 776 инфицированных (из них 1205 человек выздоровели, 106 — скончались). 43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37% — от 46 до 65 лет и ещё 15% старше 65 лет (около 4% из них — старше 80 лет), заявили в Мосгорздраве. Ещё 5% заболевших — дети.

На этом фоне главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что он вылечился от COVID-19: «Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны».

Впервые о диагнозе Проценко стало известно 31 марта. Вскоре выяснилось, что болезнь протекает не в тяжёлой форме. Медик также рассказал, что на лечении в Коммунарке находятся почти 490 пациентов. 42 из них помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Пропускной режим в Москве

С 15 апреля в Москве начал действовать режим цифровых пропусков, которые необходимы для любых передвижений по городу с использованием личного или общественного транспорта.

Незадолго до вступления нового порядка в силу в Департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что за сутки было оформлено 3,2 млн пропусков. При этом по результатам первичных проверок было аннулировано около 900 тыс. пропусков с некорректными или недостоверными данными.

Первый день работы цифровых пропусков был отмечен пробками на ключевых магистралях при въезде в столицу — сотрудники ГИБДД выборочно проверяли пропуска у автомобилистов. Затруднения из-за контроля пропусков возникли и при входе на некоторые станции Московского метрополитена.

Мэр города Сергей Собянин прокомментировал ситуацию и призвал избегать скопления людей в связи с режимом пропусков на транспорте, назвав это обстоятельство критичным в текущей ситуации.

Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал он в Twitter.

В свою очередь, в МВД Москвы обратились к гражданам с призывом заранее планировать поездки и соблюдать дистанцию.

«Без крайней необходимости не покидайте своё жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять специальные цифровые пропуска. Просим вас с пониманием относиться к сложившимся обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что в Москве выписаны первые штрафы за езду без электронных пропусков.

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Эффективность принятых мер

Результаты принятых в России мер по борьбе с распространением COVID-19 станут видны в конце текущей — начале следующей недели. Об этом накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала. По её словам, такие сроки связаны с инкубационным периодом коронавируса.

«Для того чтобы спланировать мероприятия выхода из всех ограничений, мы уже работаем над созданием различных методических рекомендаций, инструкций для всех видов деятельности, для всех видов бизнеса — как это будет организовано, когда ограничения будут сняты, но, чтобы приблизить этот момент, нужно делать то, что сегодня делать и следует — сегодня нужно избегать всех контактов», — сказала она.

Главный санитарный врач страны также рассказала, что в среднем в России почти 30% переносят коронавирусную инфекцию без явных симптомов. Наряду с этим, по её словам, наблюдается стабильный прирост заболевших — от 17 до 20% в день.

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«И вот такое плавное прохождение высокого уровня позволяет лечить всех, оказывать максимально правильную и высококвалифицированную помощь всем сегодня болеющим», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также указала на то, что в РФ количество проводимых тестирований на наличие COVID-19 за месяц возросло с 2 тыс. в сутки до 90 тыс.

В России семь научных центров разрабатывают вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в ближайшее время начнутся клинические исследования.

«Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать», — сказал он.

Российские школьники в США

Вечером во вторник, 14 апреля, стало известно, что в Соединённых Штатах в сложном положении оказались несколько десятков школьников из России. Они находились в США в рамках учебной программы, которая в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии коронавируса. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, только по учебной программе Secondary School Student Program за рубежом находятся 74 человека, причём курируемый Госдепом проект не согласовывался с российским МИД и осуществлялся втайне от российских властей.

«В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имён, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США. Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили их из России. Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и американскому посольству в Москве», — сказала Захарова.

По её словам, МИД и российские дипломатические учреждения в США делают всё возможное для розыска детей. В свою очередь, в посольстве США в Москве сообщили, что располагают информацией о 51 школьнике из РФ, все эти данные были переданы в МИД России 13 апреля.

«По состоянию на 6 апреля 51 российский школьник остаётся в США по программам, спонсируемым бизнес-сектором. Насколько мы понимаем, часть из этих студентов через спонсоров программ выразили желание вернуться в Россию, они работают над этим вопросом напрямую с организаторами», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс.

Также в Росавиации продолжается работа по организации вывоза россиян из-за границы. Сформирован предварительный график рейсов до 20 апреля. Вывозить граждан РФ будут из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани.