МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, такая информация поступила в российское посольство в Вашингтоне из Госдепа. При этом в американском ведомстве «подробностей не привели».

Как заявила дипломат, российской стороне сообщили только, что в рамках лишь одной программы Secondary School Student Program, курируемой Госдепом, в США прибыли 74 российских школьника.

В настоящий момент, по словам Захаровой, реализация этой программы «в пожарном порядке сворачивается из-за пандемии».

Официальный представитель российского МИД отметила, что принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей и американцы «до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании».

Также в российское посольство поступают просьбы о репатриации от несовершеннолетних граждан России, которые принимали участие в других американских учебных или ознакомительных программах.

«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что российский МИД «не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США», реализация этих программ «ни с кем не согласовывалась», они осуществлялись «втайне от российских властей».

Ранее кабмин установил порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.