МИД получил выделенные кабмином деньги для помощи россиянам за рубежом

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Правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.
МИД получил выделенные кабмином деньги для помощи россиянам за рубежом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деньги поступили на счёт министерства.

«В МИД начинает работать комиссия, первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время», — добавила она.

В понедельник, 6 апреля, возобновится работа по формированию графика прилёта россиян, уточнила Захарова.

Ранее правительство одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину.

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в на родину.

По его словам, посольство обеспечило на несколько дней проживание более 50 россиян, «которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке».

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