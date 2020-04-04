МИД получил выделенные кабмином деньги для помощи россиянам за рубежом
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деньги поступили на счёт министерства.
«В МИД начинает работать комиссия, первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время», — добавила она.
В понедельник, 6 апреля, возобновится работа по формированию графика прилёта россиян, уточнила Захарова.
Ранее правительство одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину.
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в на родину.
По его словам, посольство обеспечило на несколько дней проживание более 50 россиян, «которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке».