Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.

Заявление Антонова опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

Он рассказал, что согласно данным посольства, «на территории США осталось более 2 тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой».

«В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — заявил посол.

Он сообщил, что посольство «обеспечило на несколько дней проживание 51 россиянина, которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке».

Ранее сообщалось, что посольство России в США поселит в гостиницу 51 россиянина, которые оставались в аэропорту JFK в Нью-Йорке, после отмены рейса в Москву.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что Россия с 00:00 мск 4 апреля приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.