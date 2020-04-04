Посольство расселит 51 не вылетевшего из Нью-Йорка россиянина

Посольство России в США поселит в гостиницу 51 россиянина, которые оставались в аэропорту JFK в Нью-Йорке, после отмены рейса в Москву.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.

Он сообщил, что «посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице».

«Они будут размещены до понедельника в гостинице», — добавил пресс-секретарь.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что Россия с 00:00 мск 4 апреля приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.