Действие разрешения на авиарейсы для вывоза россиян приостановлено

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Действие разрешений на авиарейсы для вывоза российских граждан, находящихся за рубежом, приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Действие разрешения на авиарейсы для вывоза россиян приостановлено
  • Pixabay

«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ... временно приостановлено», — приводит РИА Новости сообщение.

Там отметили, что такое решение принято в целях защиты здоровья россиян и ограничения «новой волны завозных случаев заболевания» COVID-19 в России.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что Россия с 00:00 мск 4 апреля приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину. 

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