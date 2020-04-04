Действие разрешения на авиарейсы для вывоза россиян приостановлено

Действие разрешений на авиарейсы для вывоза российских граждан, находящихся за рубежом, приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ... временно приостановлено», — приводит РИА Новости сообщение.

Там отметили, что такое решение принято в целях защиты здоровья россиян и ограничения «новой волны завозных случаев заболевания» COVID-19 в России.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что Россия с 00:00 мск 4 апреля приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.