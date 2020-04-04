Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом
- РИА Новости
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — следует из документа о решениях кабмина.
Проект распоряжения позволяет выделять средства на оплату проживания россиян, не имеющих возможности взять такие расходы на себя, в других странах.
Также они смогут продлить срок действия документов, на основании которых находятся в другой стране.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в на родину.
По его словам, посольство обеспечило на несколько дней проживание более 50 россиянин, «которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке».