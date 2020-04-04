Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом

Короткая ссылка
Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.
Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом
  • РИА Новости

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — следует из документа о решениях кабмина.

Проект распоряжения позволяет выделять средства на оплату проживания россиян, не имеющих возможности взять такие расходы на себя, в других странах.

Также они смогут продлить срок действия документов, на основании которых находятся в другой стране.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в на родину.

По его словам, посольство обеспечило на несколько дней проживание более 50 россиянин, «которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить