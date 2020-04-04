Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом

Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — следует из документа о решениях кабмина.

Проект распоряжения позволяет выделять средства на оплату проживания россиян, не имеющих возможности взять такие расходы на себя, в других странах.

Также они смогут продлить срок действия документов, на основании которых находятся в другой стране.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в на родину.

По его словам, посольство обеспечило на несколько дней проживание более 50 россиянин, «которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке».