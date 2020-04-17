Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ подверг критике качество российских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

По словам белорусского лидера, данные тесты часто дают ошибочные результаты.

«Много тестируем, но ещё должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к чёрту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно... Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские, — один только человек оказался коронавирусным», — цитирует его TUT.BY.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва передала Минску 10 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

17 апреля министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник назвал контролируемой ситуацию с коронавирусом в стране.

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