Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
По словам белорусского лидера, данные тесты часто дают ошибочные результаты.
«Много тестируем, но ещё должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к чёрту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно... Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские, — один только человек оказался коронавирусным», — цитирует его TUT.BY.
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва передала Минску 10 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
17 апреля министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник назвал контролируемой ситуацию с коронавирусом в стране.