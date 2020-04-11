В Минске рассказали о переговорах о закупке тестов на COVID-19 у Москвы
«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению ещё 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились», — сообщил Макей.
Он также заявил, что в настоящий момент эти тесты «не нужны» Белоруссии.
«Мы сами производим тесты, а ещё порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран», — добавил глава белорусского МИД.
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва передала Минску 10 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.