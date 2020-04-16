«Риски чрезвычайно высоки»: Путин отложил проведение парада Победы

Владимир Путин поручил министру оборону Сергею Шойгу, руководителям силовых ведомств и органам власти всех уровней перенести подготовку к любым массовым мероприятиям, запланированным в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы государства, такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Между тем президент заверил, что парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка состоятся в 2020 году.

Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, поручил отложить все массовые мероприятия, которые были запланированы в рамках чествования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее поручение дано министру оборону Сергею Шойгу, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней.

«До праздника, до Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем тяжёлый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные, с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — заявил Путин.

Глава государства также обратился к участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Он отметил, что сам «по зову сердца» участвовал все последние годы «в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии».

«Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — добавил российский лидер.

Вместе с тем, как отметил Путин, власти сделают всё необходимое, чтобы ветераны почувствовали заботу и благодарность. Президент выразил уверенность, что и в этом году 9 мая станет днём объединения населения страны и придаст всем силы для преодоления любых трудностей и испытаний.

«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш Бессмертного полка обязательно будет», — констатировал Путин.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент России обязательно рассмотрит обращение ветеранских организаций с просьбой перенести парад Победы.

Подпись под этим обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

Также по теме Поддержка ветеранов Великой Отечественной: Путин утвердил выплаты по случаю 75-летия Победы В апреле—мае в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременные выплаты. Соответствующий указ...

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно. В связи с этим от лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорилось в документе.

Отметим, что в общероссийском общественном движении «Бессмертный полк России» уже ведётся работа над возможностью организовать акцию в дистанционных форматах.

«Мы исходим из эпидемиологической ситуации в стране, поэтому наша позиция полностью совпадает с позицией президента о приоритете здоровья граждан. Мы понимаем, что День Победы — важнейшая дата для нашей страны, и мы уверены, что когда обстановка позволит, это мероприятие обязательно состоится. Пока мы прорабатываем дистанционные форматы. Подробности пока сказать не могу, поскольку всё в процессе утверждения и обкатки ресурсов, чтобы это было максимально удобно для всех», — цитирует ТАСС пресс-секретаря организации Ольгу Байбулову.

Напомним, шествия «Бессмертного полка» в память об участниках Великой Отечественной войны проходят в России. В минувшем году в них приняли участие 10 млн человек только на территории РФ. Кроме того, с каждым годом к движению присоединяется всё больше стран мира. В 2019-м акции прошли на всех континентах.

Решение о переносе Парад Победы вынужденное, но единственное правильное, констатировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии поддерживают позицию президента, поскольку безопасность и здоровье населения являются приоритетом для государства.

«Праздник 9 мая отметим дома, сейчас мы должны с ещё большей ответственностью относиться к здоровью наших ветеранов, наших бабушек и дедушек, родных и близких. Мы обязательно поздравим наших ветеранов, а Парад и Бессмертный полк, как сказал президент, обязательно пройдут в этом году», — сказал Володин.