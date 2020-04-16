Путин отложил проведение парада Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом он сказал на совещании с членами Совета безопасности России.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдёт (к 9 мая. — RT), ещё чрезвычайно высоки, и это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — цитирует его ТАСС.

Президент отметил, что все мероприятия в честь Дня Победы обязательно будут проведены в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. В том числе состоятся парад Победы в Москве и марш «Бессмертного полка», пообещал глава государства.

Ранее ветеранские организации попросили главу государства перенести торжественные мероприятия с 9 мая на другую дату.