Путин отложил проведение парада Победы
- РИА Новости
«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдёт (к 9 мая. — RT), ещё чрезвычайно высоки, и это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — цитирует его ТАСС.
Президент отметил, что все мероприятия в честь Дня Победы обязательно будут проведены в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. В том числе состоятся парад Победы в Москве и марш «Бессмертного полка», пообещал глава государства.
Ранее ветеранские организации попросили главу государства перенести торжественные мероприятия с 9 мая на другую дату.