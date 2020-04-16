В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы

Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рассматриваются разные варианты с учётом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», — сказал пресс-секретарь журналистам.

Песков призвал дождаться момента, когда российский лидер Владимир Путин объявит о своём решении.

Ранее сообщалось, что ветеранские организации попросили Путина перенести торжественные мероприятия с 9 мая на другую дату. Администрация главы государства пообещала рассмотреть обращение.