В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы

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Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Рассматриваются разные варианты с учётом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», — сказал пресс-секретарь журналистам.

Песков призвал дождаться момента, когда российский лидер Владимир Путин объявит о своём решении.

Ранее сообщалось, что ветеранские организации попросили Путина перенести торжественные мероприятия с 9 мая на другую дату. Администрация главы государства пообещала рассмотреть обращение.

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