В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы
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- РИА Новости
«Рассматриваются разные варианты с учётом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», — сказал пресс-секретарь журналистам.
Песков призвал дождаться момента, когда российский лидер Владимир Путин объявит о своём решении.
Ранее сообщалось, что ветеранские организации попросили Путина перенести торжественные мероприятия с 9 мая на другую дату. Администрация главы государства пообещала рассмотреть обращение.