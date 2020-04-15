Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее обращение.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату», — говорится в сообщении.

Там отметили, что нужно перенести парад на дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией мероприятие «станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

Как уточняется, подписи под документом поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов ВС России Виктор Ермаков.

2 апреля в Кремле, комментируя ситуацию с подготовкой к проведению парада Победы в Москве, отметили, что была проведена большая работа по подготовке этих мероприятий, однако обстоятельства диктуют свои условия.

Их, отмечали там, будут тщательно анализировать для принятия решения относительно 9 мая.

Тогда же в Минобороны России прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что власти рассматривают различные альтернативные варианты проведения парада из-за коронавируса, указав, что подготовка к проведению мероприятия идёт по плану и никаких решений об изменении даты и формата нет.