В Минобороны заявили, что подготовка к параду 9 Мая идёт по плану

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что власти рассматривают различные альтернативные варианты проведения парада Победы в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

«Подготовка к проведению парада Победы идёт по плану. Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы нет», — цитирует kp.ru Конашенкова.

По его словам, 1 апреля была проведена очередная тренировка.

Он добавил, что всеми участниками парада «проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что один из вариантов в ситуации с парадом Победы — перенос празднования на осень и проведение его в полноформатном режиме. Также якобы рассматривается вариант проведения парада без трибун, то есть без зрителей.