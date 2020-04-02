Песков прокомментировал возможность переноса парада Победы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подготовкой к проведению парада Победы 9 мая в Москве.
Песков прокомментировал возможность переноса парада Победы
  • РИА Новости

«Вы знаете, что пока каких-то решений не принималось по параду Победы, о проведении мероприятий в том виде, в котором они планировались и давно уже готовились», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он сообщил, что была проведена огромная работа по подготовке этих мероприятий.

«Но обстоятельства, безусловно, диктуют нам свои условия, и они будут тщательно взвешиваться, анализироваться с тем, чтобы принять решение в отношении 9 мая», — отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что «обсуждаются самые разные варианты», но, по его словам, на данный момент «не принималось никаких решений».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что власти рассматривают различные альтернативные варианты проведения парада Победы в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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