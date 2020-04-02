Песков прокомментировал возможность переноса парада Победы
- РИА Новости
«Вы знаете, что пока каких-то решений не принималось по параду Победы, о проведении мероприятий в том виде, в котором они планировались и давно уже готовились», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он сообщил, что была проведена огромная работа по подготовке этих мероприятий.
«Но обстоятельства, безусловно, диктуют нам свои условия, и они будут тщательно взвешиваться, анализироваться с тем, чтобы принять решение в отношении 9 мая», — отметил он.
Пресс-секретарь добавил, что «обсуждаются самые разные варианты», но, по его словам, на данный момент «не принималось никаких решений».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что власти рассматривают различные альтернативные варианты проведения парада Победы в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.