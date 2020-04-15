Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы

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Обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве будет рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
  • РИА Новости

«Это обращение будет рассмотрено», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что ветеранские организации попросили Путина в связи с эпидемиологической ситуацией принять решение о переносе парада с 9 мая на другую дату, когда мероприятие «станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности».

В начале апреля в Кремле, комментируя ситуацию с подготовкой к торжествам, отмечали, что была проведена большая работа, однако обстоятельства диктуют свои условия и они будут тщательно анализироваться. 

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