Время для мобилизации: как крупный российский бизнес помогает бороться с COVID-19
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
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09 апреля 2020
Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 270 млн рублей на поддержку реализации новых проектов РПЦ, среди которых центр оказания помощи социально незащищённым людям на базе православной службы помощи «Милосердие».
Ожидается, что услугами центра в течение года смогут воспользоваться свыше 30 тыс. человек. Учреждение будет работать для жителей Москвы и Подмосковья.
Ранее Потанин выделил 1 млрд рублей на борьбу с эпидемией.
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«Норильский никель» выделил благотворительную помощь на сумму более 200 млн рублей, рассказали RT в компании. В частности, предполагается закупка около 30 аппаратов ИВЛ.
Кроме того, дочернее предприятие «Норникеля», ООО «Единство», бесплатно расширило для сотовых операторов Большого Норильска цифровые каналы связи (Новый Уренгой — Норильск) на 30% от текущей пропускной способности.
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08 апреля 2020
Компания «Хартия», занимающаяся оказанием услуг в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, взяла на себя обязательство оказывать поддержку одиноким пенсионерам и инвалидам.
«Патронаж заключается в регулярном обеспечении продуктами питания, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты и лекарствами одиноких жителей на период режима самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте компании.
Мусорный оператор для начала взял под свою опеку по 100 человек в Московской, Владимирской, Тульской и Ярославской областях.
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07 апреля 2020
В Омской области компания «Газпромнефть» безвозмездно обеспечит топливом медицинские и социальные службы региона, задействованные в борьбе с распространением COVID-19. Такие же меры компания примет в городах Ноябрьске и Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа.
На протяжении 30 дней компания будет бесплатно предоставлять бензин и дизельное топливо для транспорта медицинских и социальных служб, которые находятся в ведомстве министерства здравоохранения и министерства труда и социального развития региона.
Ожидается, что в будущем компания анонсирует дополнительный комплекс мер по поддержке системы здравоохранения Омской области.
Кроме того, на российской сети АЗС «Газпромнефти» сотрудникам скорой помощи и МЧС бесплатно предложат кофе.
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Бизнесмен Геннадий Тимченко пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1,3 млрд рублей, следует из сообщения его благотворительного фонда.
На выделенные Тимченко средства закупаются медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и компьютерные томографы, а также маски, перчатки, антисептики и защитная одежда для врачей и медсестёр.
Фонд Тимченко также организовал поддержку НКО, которые работают с самыми уязвимыми гражданами: пожилыми в домах-интернатах и ПНИ, бездомными, паллиативными больными, многодетными семьями.
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06 апреля 2020
Акционеры холдинга USM, принадлежащего Алишеру Усманову и его партнёрам, направят 2 млрд рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу.
Как отметили в холдинге, средства будут безвозмездно переданы на закупку средств защиты медицинских работников и волонтёров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медицинского персонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса.
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04 апреля 2020
Руководство компании «АЛРОСА» направит 33 млн рублей медицинским учреждениям Мирнинского района Якутии, где расположены главные алмазные рудники.
Как рассказал RT представитель «АЛРОСА» Павел Прытков, эти деньги получат больницы Мирного, Удачного, Ленска и посёлка Айхала. Средства пойдут в том числе на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Помимо этого, компания готова безвозмездно предоставить четырёхэтажное здание в Казачьем переулке московским властям для мероприятий по борьбе с коронавирусом. Соответствующее предложение глава АК «АЛРОСА» Сергей Иванов направил заместителю мэра столицы Анастасии Раковой.
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03 апреля 2020
Холдинг «ФосАгро» приобрёл для медучреждений Череповца, Кировска, Апатитов, Балакова и Волхова автомобили скорой помощи с комплектами медицинского оборудования. Кроме того, компания закупила аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), кислородные концентраторы, костюмы инфекционной защиты, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки, обеззараживатели воздуха и средства дезинфекции.
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02 апреля 2020
Поддержку медикам решили оказать абитуриенты кулинарной школы Novikov School. Повара бесплатно накормили врачей трёх столичных больниц.
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Около 1 млрд рублей на противодействие пандемии направила АФК «Система». На эти средства были проведены мероприятия, связанные с оказанием медицинской помощи и развёртыванием производства защитных средств.
Кроме того, по словам владельца компании Владимира Евтушенкова, АФК «Система» инвестирует «в разработку современных и доступных тест-систем для выявления инфекции», а корпоративные клиники будут перепрофилированы «для тестирования на COVID-19, госпитализации и лечения заболевших».
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