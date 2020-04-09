Время для мобилизации: как крупный российский бизнес помогает бороться с COVID-19

Российский крупный бизнес начал помогать в борьбе с коронавирусом. RT сделал подборку компаний, которые уже присоединились к государству в противодействии эпидемии. Они выделяют миллионы на покупку медоборудования, средств защиты и дезинфекции, а также на строительство больниц. Список будет обновляться.

АГН «Москва»

© Ведяшкин Сергей