«Поможет уберечь себя и близких»: Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах. Глава кабмина подчеркнул, что власти страны делают всё возможное для нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая выявлена в России у 1,8 тыс. человек. Мишустин также рассказал об ужесточении ответственности за нарушение карантина и мерах государственной поддержки, которую окажут наиболее пострадавшим от пандемии отраслям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался в пользу расширения дальнейших ограничительных мер по борьбе с COVID-19 по всем регионам России. Глава кабмина упомянул недавние распоряжения властей Москвы и Подмосковья по ограничению перемещения граждан.

«В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что ограничения в Москве и Подмосковье обсуждались с правительством. Вместе с тем Мишустин напомнил, что в России началась нерабочая неделя, введённая в соответствии с указом президента.

«Мы делаем всё, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести её дома, в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространять этот опасный вирус и заражать им других. Сейчас наша основная задача — работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — подчеркнул премьер.

Последние данные по России

За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая заражения. К настоящему моменту в стране выявлено 1836 случаев заболевания в 71 регионе.

Среди новых заболевших больше всего обнаружено в Москве — 212 человек. Оперативный штаб отмечает, что среди новых заболевших 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Кроме того, коронавирус обнаружен у 17 детей.

Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

RT

Ещё 15 инфицированных нашли в республике Коми, восемь — в Санкт-Петербурге, семь — в Подмосковье. В остальных регионах выявлено пять и менее заболевших.

Вместе с тем отмечается, что диагнозы COVID-19 впервые поставлены во Владимирской и Вологодской областях, республике Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

По данным Минздрава, в тяжёлом состоянии находятся 32 заболевших COVID-19 в России. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«На территории РФ в общей сложности находится более 1,5 тысяч пациентов, и 32 пациента в 18 регионах требуют особо пристального внимания, находятся в тяжёлом состоянии», — сказал министр.

Ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство России одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

«Ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», — сказал глава кабмина России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Ранее сообщалось, что штрафы за нарушение карантина в проекте поправок к КоАП начинаются с отметки в 15 тыс. рублей. Так, как пишет РИА Новости, если действия физического лица во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать 15—40 тыс. рублей. Для юридических лиц за аналогичное нарушение предусмотрен штраф в 50—150 тыс. рублей.

РИА Новости

© Илья Питалев

В случае гибели заразившегося от нарушителя человека взыскание составит 150—300 тыс. рублей для физлиц и 300—500 тыс. рублей — для должностных лиц. Максимальный штраф предусмотрен для юридических лиц — вплоть до 1 млн рублей.

Контроль за карантином

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к концу нерабочей недели могут заработать информационные системы, которые позволят столичным властям контролировать передвижение москвичей.

«Ждём также и принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу», — сказал градоначальник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он также добавил, что около 20% москвичей «прохладно» восприняли первый комплекс ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в столице, в результате чего было принято решение ввести режим самоизоляции для всех категорий горожан.

Добавим, что в ряде российских регионов появились первые прецеденты, касающиеся ответственности граждан за нарушение карантинных режимов.

В Крыму против нарушителя, заразившего другого человека коронавирусной инфекцией, возбудили уголовное дело, рассказал замначальника полиции полуострова Александр Смаглин.

«Вчера уже уголовное дело возбуждено в отношении лица, не соблюдавшего установленные требования по самоизоляции и заразившего человека. Уголовное дело возбуждено, все материалы собраны», — цитирует его «Крыминформ».

В свою очередь, административное наказание ждёт вернувшегося из зарубежной поездки жителя города Губкинского на Ямале за выгул собаки в нарушение режима изоляции.

«Человек, который находится в режиме самоизоляции, в ранние утренние часы выгуливал свою собаку. Это является нарушением. Сотрудники полиции составили административный материал, он будет передан на рассмотрение в суд», — заявил главный санитарный врач города Виталий Кошара.

Поддержка пострадавших отраслей

На совещании у премьера также обсуждались экономические вопросы. Мишустин уделил внимание поддержке отраслей, которые наиболее заметно пострадали от распространения COVID-19.

Их перечень глава кабмина также озвучил во время совещания с вице-премьерами, отметив, что правительство будет оказывать первоочередную поддержку наиболее пострадавшим отраслям в рамках антикризисного плана и за счёт мер поддержки малого и среднего бизнеса.

«Мы окажем помощь транспортной сфере — это авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов. В частности, подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые осуществляют вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию», — рассказал премьер.

По его словам, меры поддержки также готовятся для организаций, работающих в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта, для фирм в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также для компаний общественного питания и сферы бытовых услуг.

«Мы расширим доступ бизнеса к льготному кредитованию, предоставим предпринимателям беспроцентные займы, и в первую очередь — на выплату заработной платы сотрудникам. Такие кредиты они должны начать получать, как мы договорились, уже на этой неделе... Кроме того, мы уже предложили малому и среднему бизнесу такие шаги, как шестимесячная отсрочка по налогам, кроме НДС. Для микропредприятий перенесли выплату страховых взносов. Сделали отсрочку платежей при аренде государственного имущества. Вводим мораторий на начисление штрафов и процедуры банкротства», — рассказал он.

Напомним, что в настоящее время в мире зафиксировано более 720 тыс. случаев заражения COVID-19, что почти на 60 тыс. больше вчерашних показателей. Более 33 тыс. человек скончались от последствий заболевания.