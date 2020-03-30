В Петербурге умер заражённый коронавирусом пациент

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге скончался ещё один пациент, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщил петербургский губернатор Александр Беглов.
В Петербурге умер заражённый коронавирусом пациент
  • © Нина Алексеева
  • РИА Новости

«Вскрытие показало, что ещё один человек, который ушёл из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией. Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», — сказал он во время совещания с членами правительства города. Слова Беглова приводит ТАСС.

По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.

Всего за сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить