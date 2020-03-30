В Петербурге умер заражённый коронавирусом пациент

В Санкт-Петербурге скончался ещё один пациент, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщил петербургский губернатор Александр Беглов.

«Вскрытие показало, что ещё один человек, который ушёл из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией. Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», — сказал он во время совещания с членами правительства города. Слова Беглова приводит ТАСС.

По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.

Всего за сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения.