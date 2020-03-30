СК временно сократит число сотрудников ведомства на рабочих местах

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился ограничить число сотрудников ведомства на рабочих местах для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
СК временно сократит число сотрудников ведомства на рабочих местах
  • РИА Новости

«В частности, принято решение о максимальном сокращении присутствия на рабочих местах женщин, проходящих службу в Следственном комитете России, на текущую неделю, до 6 апреля», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Меры направлены в том числе на то, чтобы появилась возможность следить за детьми и контролировать их режим самоизоляции.

«Для остальных сотрудников Следственного комитета на эту неделю будут также введены ограничения присутствия на рабочих местах с установлением специального графика дежурства», — добавили в СК.

Ранее Следственный комитет опроверг появившиеся в мессенджерах сообщения о том, что ведомство якобы временно прекращает работу из-за опасности распространения коронавируса.

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