СК опроверг сообщения о якобы приостановке работы ведомства

Следственный комитет опроверг появившиеся в мессенджерах сообщения о том, что ведомство якобы временно прекращает работу из-за опасности распространения коронавируса.

«Сотрудники ведомства продолжают работу: проводятся необходимые процессуальные действия, в частности допросы по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СК России», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что с лицами, находящимися на карантине, следственные действия не проводятся.

18 марта Верховный суд России сообщил, что судебные органы ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции.