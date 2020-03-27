СК опроверг сообщения о якобы приостановке работы ведомства

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Следственный комитет опроверг появившиеся в мессенджерах сообщения о том, что ведомство якобы временно прекращает работу из-за опасности распространения коронавируса.
СК опроверг сообщения о якобы приостановке работы ведомства
  • РИА Новости

«Сотрудники ведомства продолжают работу: проводятся необходимые процессуальные действия, в частности допросы по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СК России», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что с лицами, находящимися на карантине, следственные действия не проводятся.

18 марта Верховный суд России сообщил, что судебные органы ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции.

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