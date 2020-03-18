Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

Короткая ссылка
Верховный суд (ВС) России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Верховного суда России.

«Приостановить личный приём граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приёмные судов или по почте... Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов», — говорится в заявлении.

Также ВС постановил рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощённого производства.

«Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путём использования систем видео-конференц-связи», — уточняется в сообщении.

Постановление вступает в силу с 19 марта и будет действовать до 10 апреля включительно.

Ранее в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 до 10 апреля.

Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить