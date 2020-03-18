Суды в России ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

Верховный суд (ВС) России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится на сайте Верховного суда России.

«Приостановить личный приём граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приёмные судов или по почте... Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов», — говорится в заявлении.

Также ВС постановил рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощённого производства.

«Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путём использования систем видео-конференц-связи», — уточняется в сообщении.

Постановление вступает в силу с 19 марта и будет действовать до 10 апреля включительно.

Ранее в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 до 10 апреля.

Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и Санкт-Петербурге.