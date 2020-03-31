«Люди пытаются понять, что с ними происходит»: психолог рассказал о жалобах россиян на фоне коронавируса

Коронавирус вынуждает многих людей обращаться за помощью к психологам. Одни не могут справиться с нахлынувшими страхами и чувством тревоги, другие ищут совета, как поддержать близких в сложной ситуации. О том, с какими психологическими проблемами сталкиваются москвичи в эпоху пандемии, как на фоне самоизоляции избежать дополнительных конфликтов с родственниками и извлечь пользу из вынужденного пребывания дома, RT поговорил с заместителем директора Московской службы психологической помощи населению Иннокентием Постниковым.

— Иннокентий Валерьевич, после прихода коронавируса в Россию увеличилось ли количество звонков в вашу службу?

— Число обращений к нам за последнее время действительно возросло, но незначительно — прирост составляет порядка 1—2%, это примерно 20—30 звонков. То есть это те люди, которые заявляют проблемы, связанные с распространением коронавируса, как основные. Эта тема сейчас проскакивает и в других обращениях, но идёт там как дополнительная к чему-то другому.

— Какие именно жалобы по этому поводу поступают чаще всего?

— Людей беспокоит ситуация выбора. Отвезти своих близких на дачу или оставить в Москве? Поехать к своим родственникам, чем-то им помочь или не рисковать здоровьем, поберечь себя и остаться дома? Если говорить о пенсионерах (а их среди тех, кто к нам обращается, большинство), то здесь у них дополнительный фактор выбора — возможность при выходе из дома потерять обещанную московскими властями доплату за соблюдение самоизоляции.

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— Но, видимо, переживают и ищут совета не только пенсионеры. С чем ещё к вам обращаются москвичи?

— Звонят люди разных возрастов, и проблемы тоже самые разные. Кто-то боится, что могут быть приступы очень сильной паники, и спрашивают, что с этим делать. Мы даём определённые рекомендации. Конечно, многих беспокоит проблема микроклимата в семье. Скажем, люди и так часто ругаются, а в ситуации предстоящей обоюдной удалённой работы это вызывает определённые опасения.

Также люди спрашивают, как быть с огромным потоком информации по теме коронавируса, с которым они, с одной стороны, не справляются, а с другой — и вырваться из этой воронки тоже не могут. Недавно был звонок, связанный со страхом мошенничества, когда кто-то звонит в дверь, что-то заявляет, пытается попасть внутрь — и человек просто не знает, как поступить.

— Эти обращения — скорее возможность для людей как-то выговориться, поделиться чем-то, переложить на собеседника моральный груз или люди действительно звонят за конкретным ответом, конкретной рекомендацией?

— Я бы посмотрел на это через те эмоции, которые испытывают наши абоненты. Чаще всего это обеспокоенность, тревога и растерянность. Некоторые близки к депрессии. То есть люди пытаются понять, что с ними происходит, поэтому для них важна и информационная составляющая нашей консультации, и возможность поделиться своими переживаниями.

— Каждый ваш сотрудник — это хоть и профессионал, но всё же отдельная личность со своими взглядами. Существуют ли какие-то обобщённые установки по поводу того, как реагировать на ту или иную проблему, вызванную коронавирусом и сопутствующими явлениями?

— Пандемия и самоизоляция людей — это, конечно, уникальные ситуации, но механизмы, которые здесь работают, достаточно известны. Наши специалисты знают, как правильно консультировать ситуацию тревоги, когда человек ощущает угрозу, поэтому здесь достаточно наших прежних наработок и каких-то дополнительных специальных инструкций не требуется.

— Если говорить о ситуации длительной самоизоляции, удалённой работы членов семьи, то что можно посоветовать, чтобы пребывание дома было эмоционально комфортным для всех?

— Очень важно спланировать весь график своего дня. Чтобы нашлось время и для работы, и для общения с близкими. То же самое с помещением. Нужно разделить его на определённые рабочие зоны: это место в это время является моей рабочей зоной, в это время это место предназначено для чего-то другого. То есть важно выстраивать и временную, и пространственную зональность, в которую мы можем как входить, так и выходить.

— Почему так важны планирование и контроль?

— Потому что люди, из-за того что сидят дома не по своей воле, вынуждены серьёзно менять свои привычные контакты, часто теряют контроль над ситуацией. Сейчас в их жизни сдвигаются важные для них аспекты, и эти изменения они пытаются компенсировать дома. Допустим, если я менеджер в офисе или педагог, а дома отец или мать, то возникает возможность смещения этих ролей. То есть люди дома начинают вести себя так же, как на работе. Для семьи в этом ничего хорошего нет, но в то же время человеку важно получать те эмоции, которые он получает на работе при исполнении своих обязанностей. Что он эффективен, что всё получается. Поэтому можно и нужно ставить для себя дома какие-то небольшие, но чёткие цели, которые позволят ему, как и в офисе, почувствовать себя успешным, а значит — быть в своей тарелке.

— Это поможет легче принять перемены и снизит потенциал появления какой-то напряжённости в семье?

— Да, ведь стремление что-то или кого-то контролировать в ситуации самоизоляции, когда его больше негде выплеснуть, может резко усилиться. К сожалению, чаще всего такому тотальному контролю подвергаются именно наши близкие. И ситуация с коронавирусом даёт некое дополнительное оправдание такому поведению: «Я же забочусь о вас, поэтому вы должны делать то-то и то-то».

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— Жить в таких условиях становится почти невыносимо.

— Важно всё-таки вовремя поймать это стремление, тенденцию и позволить своим близким, да и самому себе, иметь свободное время. Надо дать возможность человеку делать то, что хочет он сам. Но при этом стараться всё же делать что-то вместе.

— Если отношения в семье напряжённые, может, наоборот, пережидать это непростое время, минимизируя общение друг с другом?

— Текущая ситуация — это отличный шанс как раз изменить негативные тенденции, укрепить семейные связи, она даёт возможность людям преодолевать невзгоды вместе, единым целым. На самом деле, это незабываемые ощущения, тем более для наших детей, которые в этом случае получают уникальный опыт и пример на будущее. Если всё получится, то можно не просто пережить этот кризис, но и что-то изменить в своей жизни к лучшему благодаря ему.

АГН «Москва»

— Очень здравый подход, жаль, что далеко не все способны смотреть на ситуацию под таким углом. Думаю, люди, которые могут создавать проблемы своим домочадцам, будут последними, кто к вам обратится.

— Да, вы правы. У нас при звонке на нашу линию экстренной социальной помощи по номеру 051 есть подлиния «Ребёнок в опасности». Мы понимаем, что текущая ситуация может вызвать и рост числа обращений, связанных с домашним насилием, мы готовы к таким звонкам, у нас есть проработанные способы, как помогать нашим абонентам.

Но важно понимать, что если в семье есть насилие и в обычное время, то, безусловно, оно никуда не денется и сейчас, скорее даже обострится. Поэтому человеку, который постоянно вынужден пребывать в такой обстановке, важно иметь чёткий план спасения самого себя: как поступать в разных ситуациях, куда идти, кому звонить.

— А как вы реагируете, если к вам поступает такой звонок? Тут ведь уже одним советом психолога явно не обойтись.

— У нас есть возможность переключения обращения на службу 112, есть проработанный механизм, как связаться с органами соцзащиты, если угроза в адрес несовершеннолетнего. Но, конечно, если возникает опасная для жизни ситуация, то первым делом для скорейшего решения вопроса безопасности нужно звонить именно по телефону 112.

РИА Новости

— Существуют ли у вас какие-то внутренние временные нормативы на один звонок? Кто-то встал не с той ноги, он может часами висеть на телефоне с психологом и жаловаться на плохое настроение, а кто-то в это время не сможет дозвониться.

— Одновременно на линии звонки принимают 9—10 психологов, но, конечно, город у нас очень большой и звонков много. На основании нашего опыта мы определили, сколько времени длится эффективная консультация, то есть та, которая может помочь. В среднем в нормальной ситуации это 40—50 минут. Но ситуации возникают разные, в том числе требующие объективно больше времени: потенциальный суицид, острое горе, насилие. Бывает, что общение продолжается полтора часа. Но, конечно, в таких случаях никто уже не обращает внимания на то, что консультация, может быть, идёт неэффективно, дело ведь идёт о спасении жизни, и время отходит на второй план.

— Как может повлиять нынешняя во многом стрессовая ситуация на людей с психическими отклонениями?

— Здесь трудно давать оценку в целом, психические отклонения могут быть самые разные, но здесь очень большую роль играют члены семьи такого человека. То, как будет вести себя его окружение, будет влиять и на него самого. У нас, кстати, много звонков именно от таких людей, кто оказывает поддержку своим больным родным и просит каких-то советов.

— Пожилым одиноким людям, которым и без всякой самоизоляции порой не хватает общения, сейчас, наверное, особенно непросто?

— Совершенно верно. Наши пожилые близкие сейчас требуют больше заботы и внимания. Безусловно, позвонить утром, днём и вечером — это совершенно несложно, а такая поддержка окажет очень большую помощь и даст им хороший психологический ресурс. Поэтому звонки три раза в день — это минимум.

— С 28 марта по 5 апреля в России объявлены нерабочими днями (разговор состоялся в пятницу, 27 марта. — RT), при этом все привычные развлечения для миллионов людей окажутся недоступными. Что можно посоветовать в этой ситуации с точки зрения психолога, как справиться со своеобразным эмоциональным вакуумом?

— Мы уже говорили о каких-то локальных достижениях, задачах, которые можно перед собой ставить и воплощать. Это одна тактика.

Другая — заняться тем, на что годами из-за повседневных хлопот просто не хватало времени: прочитать книгу, просмотреть скопившиеся журналы, добраться до интересующих фильмов или музыки. А можно посмотреть как следует на свою квартиру, на шкафы со старой одеждой, со всяким барахлом, разобрать которое вечно нет времени. В каждой квартире такой шкаф обязательно найдётся. И, конечно, как я уже говорил, очень важно общение.

Да, нельзя обняться с друзьями, поздороваться с коллегами, но есть же телефон, видеосвязь, и можно погрузиться в это живое общение. И это совсем не то, что зависать в соцсетях, просматривая ленты.

— То есть при правильном настрое даже самоизоляция и многодневное пребывание дома могут превратиться в благо, в счастливую возможность навести порядок и в шкафах, и в голове?

— Да. Нынешняя ситуация уникальна, но из неё можно и нужно извлечь пользу для себя, для семьи, для своего жилища. У нас нет войны, голода, каких-то страшных бед. Есть возможность в спокойной обстановке решить накопившиеся дела, побольше пообщаться с близкими людьми.

— Если вернуться к теме тревожности, страхов у людей, то как бы вы в этом контексте оценили влияние на ситуацию СМИ? Сейчас коронавирусу в них вполне заслуженно уделяется беспрецедентное внимание. Как в этом гигантском информационном потоке не потеряться?

— Когда человек испытывает тревогу, информационная составляющая очень важна. Не муссирование и пережёвывание слухов или версий, а объективная, фактическая составляющая. Она способна снимать тревогу, и это очень важное свойство СМИ.

Когда люди хорошо осведомлены о ситуации, знают, что делают власти, и имеют общую ясную картину, чувство тревоги снижается. Важно определить источники этой достоверной информации, это не так сложно, но как раз многочисленные телевизионные ток-шоу на эту тему этот уровень тревоги только повышают. Я и в обычной жизни их не советую смотреть, а сейчас тем более.

— Учитывая беспрецедентно длинные выходные, когда у людей не будет особых развлечений и занятий, нет опасности, что граждане в поиске позитивных эмоций начнут злоупотреблять алкоголем?

РИА Новости

© Максим Блинов

— Если бы это было в моей власти, я бы вообще ограничил продажу алкоголя в этот период. Рост его потребления очень вероятен. А в замкнутой ситуации это наверняка как-то затронет и остальных домочадцев, что может спровоцировать рост того же домашнего насилия.

— Спасибо большое, Иннокентий Валерьевич. Давайте напомним читателям ещё раз, как можно обратиться к вам за помощью.

— Телефон неотложной психологической помощи — 051. Если с городского, то звонить 8 (495) 051. Консультации абсолютно бесплатны и конфиденциальны. Операторы работают круглосуточно, включая праздники и выходные дни.