«Нельзя поддаваться панике»: российский вирусолог — о COVID-19 и разработке универсальной вакцины

В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова. По её словам, разработка такого комплексного препарата позволит государству быть готовым в случае повторения подобных эпидемий.

— Вирусология вдруг стала одной из самых популярных областей науки. Что нам следует знать о коронавирусе SARS-CoV-2, вызывающем опасное инфекционное заболевание COVID-19?

— Есть фраза, которая сейчас должна стать лозунгом: у эпидемии существуют два помощника — паника и разгильдяйство. Нам нельзя поддаваться ни панике, ни разгильдяйству.

Всего известно 39 коронавирусов. Некоторые из них абсолютно безопасно циркулируют в нашей популяции, другие заражают людей. Именно они вызывают весеннюю простуду, от которой все страдают в демисезонный период. Переносчиками такого рода вирусов могут быть животные, например летучие мыши.

При этом вирус, пройдя через несколько носителей, адаптируется. Это означает, что симптомы становятся мягче, а смертность ниже.

— Чем SARS-2 отличается от других вирусов вообще и коронавирусов в частности? Что вы думаете о возможности искусственного создания такого вируса?

— Особенностью SARS-2 является длительный инкубационный период — в среднем около пяти дней, но бывает и дольше. Это несравнимо с обычным гриппом, у которого этот показатель составляет порядка двух-трёх дней.

Как и многие другие коллеги, я не нахожу ничего рукотворного в генетических последовательностях этого вируса.

Да, он справляется с иммунной системой детей хуже, чем пожилых людей. Последние чаще становятся его жертвами, но причиной здесь является не только сам вирус, но и совокупность проблем со здоровьем, которые накапливаются с возрастом. Говорить о том, что в случае с коронавирусом имеется какая-то запрограммированность против пожилых людей, некорректно.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

— Описаны различные случаи протекания COVID-19: от лёгкой формы до смертельно опасной, с резким ухудшением здоровья. Почему такая разница? Это связано с иммунитетом? Или есть некие разновидности вируса, из-за которых болезнь протекает по-разному?



— Можно заразиться вирусом, который прошёл через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь.

— Сообщается не только о людях, которые выздоровели и приобрели иммунитет, но также о случаях повторного заражения. Почему так происходит? Нас ждёт несколько волн вируса?

— О повторном заражении была информация в СМИ, но научного подтверждения этого факта не было. Известно, что иммунитет вырабатывается, и это хорошо. Что касается волн вируса, то это вполне возможно. Как и любое респираторное заражение, оно идёт волнообразно.

Как правило, все подобные заболевания проходят весной, а к лету заканчиваются. Вопрос заключается в том, будут ли люди болеть осенью. Для этого вирус должен где-то переждать так, как это делает вирус гриппа в водоплавающих птицах.

— Почему человечество оказалось не готово к угрозе?

— Случился переход вируса от животного к человеку, он преодолел межвидовой барьер. Очень жаль, что у государств на настоящий момент нет резервных универсальных вакцин, которые должны быть на случай экстренных ситуаций вроде этой. Так получилось потому, что каждый вирус индивидуален, это невозможно было предвидеть, просчитать.

— Вакцину делают уже десятки лабораторий, но изготовление, клинические исследования и налаживание массового производства занимают долгие месяцы. Как остановить эпидемию?

— Очень важно создать универсальную вакцину. Именно этим сейчас занимается наш биологический факультет МГУ. Она должна быть в резерве у государства. Такая резервная вакцина будет защищать нас от эпидемиологических вспышек вроде этой. Университет занимается рекомбинантной вакциной, которая будет защищать сразу от нескольких коронавирусов, включая SARS-2.

Те же американцы сейчас, например, испытывают вакцину только против COVID-19. Они уже начали клинические испытания. А мы разрабатываем комплексный препарат против целого ряда коронавирусов — универсальную вакцину. На создание прототипа вакцины уйдёт несколько месяцев.

— Можно ли ввиду экстренной ситуации какие-то этапы пропустить, чтобы быстрее получить результат?

— Да, мы стараемся договориться с надзорными органами об этом. Российские разработчики вакцины этого бы очень хотели. Более того, необходимо параллельно создавать несколько вакцин, должны разрабатываться несколько подходов. Испытания покажут, какая из них лучше и пойдёт в серию.

— Вы следите за разработкой вакцины в Китае и других странах? Насколько открыты в таких случаях иностранные коллеги? Помогают ли учёные друг другу, или же работа проходит тайно, в атмосфере соперничества?

— На международное сотрудничество нельзя рассчитывать всерьёз. В конечном счёте оно будет выражаться в том, что наши партнёры предложат купить у них вакцину, когда разработают её.