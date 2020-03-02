Ближайший родственник: учёные приняли официальное название китайского коронавируса — SARS-CoV-2
- Новый коронавирус будет именоваться SARS-CoV-2 во всех научных публикациях
- AFP
- © Ina Fassbender
Коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого наблюдается сейчас в нескольких десятках стран, получил официальное имя — SARS-CoV-2. Об этом говорится в заявлении Международной исследовательской группы по коронавирусам (Coronaviridae Study Group, CSG) Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV) с участием учёных Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Научная статья с соответствующей информацией опубликована в журнале Nature Microbiology.
Как отмечают учёные, по итогам работы наименование SARS-CoV-2 официально закреплено Международным комитетом по таксономии вирусов (ICTV) — именно так новый коронавирус будет именоваться в дальнейшем во всех научных публикациях.
«Название SARS-CoV-2 является официальным. В особых случаях, связанных с повышенным интересом общественности, CSG даёт имена коронавирусам», — отметил в беседе с RT член ICTV, профессор МГУ Александр Горбаленя, команда которого отвечает за разработку официальной классификации коронавирусов и номенклатуры таксонов.
По словам вирусолога, была проделана значительная работа по компьютерному анализу геномов всех известных коронавирусов. Своё название SARS-CoV-2 получил из-за схожести с вирусом SARS-CoV — возбудителем атипичной пневмонии. Вспышка этого заболевания унесла около 800 жизней в Юго-Восточной Азии в 2002—2003 годах. Однако SARS-CoV-2 вызывает ещё большую тревогу у учёных, чем его предшественник. Несмотря на более низкие показатели летальности, новый вирус гораздо контагиознее (более заразный).
Кроме того, в работе говорится, что наиболее вероятный источник вируса — это летучие мыши.
- Наиболее вероятный источник SARS-CoV-2 природный — летучие мыши
- Gettyimages.ru
- © CreativeNature_nl
Александр Горбаленя и его коллеги также пришли к выводу, что существует необходимость дополнительного всестороннего изучения широкого спектра вирусов, родственных SARS-CoV-2 и SARS-CoV. Уже после вспышки атипичной пневмонии учёным и правительствам нужно было было объединиться для организации исследований, предотвращения и профилактики подобных эпидемий, считают авторы исследования. В таком случае создание вакцины не пришлось бы начинать с нуля и этот процесс занял бы намного меньше времени.
Учёные рекомендуют провести исследования, которые помогли бы установить взаимосвязи вирусов внутри вида SARS. А это, по их мнению, способствовало бы лучшему пониманию биологии и эволюции этих человеческих патогенов, а также родственных им вирусов животных.
«Понимание общих принципов взаимодействия «вирус — хозяин» в постоянно меняющейся среде повысит нашу готовность к будущим вспышкам, ускорит диагностику, разработку антивирусных препаратов и вакцин», — считает Александр Горбаленя.
В настоящее время известны 39 вирусов семейства Coronaviridae, которые в основном поражают животных. SARS-CoV-2 стал третьим коронавирусом в XXI веке, к которому оказался восприимчив человек. Первые случаи инфицирования были зафиксированы в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Затем вирус распространился по 65 странам. По данным ВОЗ на 2 марта, число заражённых SARS-CoV-2 в мире достигло 89 500 человек, скончались — 3056.