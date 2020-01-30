«Повысился статус тревоги»: Геннадий Онищенко — о распространении, профилактике и лечении коронавируса

Новый коронавирус 2019-nCoV в КНР имеет природное происхождение. Такого мнения придерживается эпидемиолог, бывший главный государственный санитарный врач России, а в настоящее время депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко. В интервью RT он заявил, что в борьбе с вирусом КНР может потребоваться помощь других стран. Также специалист отметил, что среди существующих медицинских препаратов уже есть лекарства, убивающие 2019-nCoV, но их эффективность в излечении коронавирусной инфекции не изучена, а для разработки и массового производства адресной вакцины требуется время.

— Геннадий Григорьевич, что вы думаете об опасности нового коронавируса 2019-nCoV и скорости его распространения в Китае и в мире?

— Этот коронавирус — один из 39 вирусов, которые известны человечеству с 1965 года. Он очень близок к ближневосточному респираторному синдрому, к SARS (в СМИ известен как атипичная пневмония. — RT), вспышка которого была в 2002 году также в Китае.Тогда было более 5000 заболевших и примерно 700 умерших. Сейчас цифры быстро достигли тех, что были известны за год распространения SARS.

Всемирная организация здравоохранения назвала уровень опасности для Китая чрезвычайно высоким и определила его высоким для всего остального мира. То есть повысился статус эпидемической тревоги международной врачебной корпорации.

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При этом сказать, что идёт эпидемический подъём, нельзя. Если говорить о медицинской статистике, то это пока ещё небольшое распространение.

— Что вы можете сказать о возможном происхождении вируса?

— Большинство случаев заболевания зарегистрировано в провинции Хубэй, где началось это заболевание. Это, на мой взгляд, подтверждает, что речь идёт всё-таки о природно-очаговой болезни. Там есть привязка к природным особенностям, потому что и умершие, и половина почти заболевших из этой провинции.

— Как вы оцениваете меры, которые срочно принимают китайские власти и другие государства?

— С удовлетворением хочу отметить, что высшее политическое руководство страны вмешалось в этот процесс на самых первых стадиях. Это говорит об ответственном отношении как к своему народу, так и к ситуации в мире.

Тем не менее ситуация усугубляется тем, что в КНР с 25 января празднуется китайский Новый год. Следовательно накануне было большое внутристрановое передвижение сотен миллионов человек.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Что касается внешнего фактора. В дальневосточном регионе нашей страны многие десятки тысяч граждан КНР работают в торговле, в социальной сфере. Это может резко усугубить ситуацию на территории РФ. Сегодня российско-китайская граница, которая насчитывает более 2 тысяч километров и много пунктов перехода, закрыта. Ко 2 февраля наша страна определится, открывать ли её.

Ситуацию в Европе можно назвать благополучной. Да, был завоз во Францию, в Германию. Но самое главное, что все завозы, которые были в Европу и на американский континент, не имели распространения, повторных случаев заражения не происходило. Это очень благоприятный симптом, который внушает определённый оптимизм.

— Правда ли, что вирус поражает не всех людей, а действует избирательно?

— Известно, что среди умерших все, кроме одного или двух человек, люди старше 65 лет, которые имеют очень отягощённый анамнез болезней. Это люди с онкологией, с диабетом, с сердечно-сосудистой патологией и так далее. Другими словами, болезнь поражает, в её самом крайнем варианте тяжести течения, старшее поколение. Среди детей зарегистрировано только два случая.

— Ранее вы говорили о том, что около 30 видов препаратов работают против этого вируса. Не могли бы вы объяснить, что это за лекарства, имеются ли они в достаточном количестве?

— Я говорил о данных, полученных от моих коллег из Китая. Была сделана попытка оценить имеющиеся в широкой медицинской практике, уже допущенные, разрешённые препараты, применительно к этому вирусу. Шанхайский университет протестировал имеющиеся в медицинской сети антиретровирусные препараты и пришёл к выводу, что коронавирус чувствителен к 12 препаратам, которые применяются для лечения ВИЧ-инфицированных.

В полном списке из 30 препаратов есть также препараты китайской медицины, которые не применяются в широкой практике в других странах, кроме КНР. Есть в нём ряд антидепрессантов и препаратов, которые борются с аллергическими проявлениями. Это не новые препараты, которые кто-то уже разработал, за такой короткий промежуток времени нельзя успеть это сделать. Поэтому сделана попытка именно оценить то, что есть.

Также положительный результат показал метод экстракорпоральной мембранной оксигенации, когда у больного забирается кровь, обогащается вне организма и снова вводится в этот организм. Ведь люди умирают из-за того, что их кровь не обогащается кислородом, а это вызывает отёк легкого и приводит к удушению человека и быстрой смерти.

Коронавирус чувствителен к 30 уже существующим препаратам

Reuters

© Yonhap

— Какие профилактические меры против распространения этого заболевания вы считаете наиболее эффективными?

— Главными средствами профилактики является ношение масок, использование дезинфицирующих средств в быту, при мытье посуды, при уборке территории, при уборке квартир. Большое дело сделали китайские власти, когда запретили массовые праздники и рынки. Во время обследования Уханьского рынка, в частности, во многих продуктах питания, которые там были, находились следы, генетические обломки этого вируса, прямо на продуктах. Поэтому это запрещено сегодня, и запрещено по всей стране. Это тоже хорошая профилактическая мера.

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Но вот то, что китайские власти используют армию и закрывают такие огромные города, как Ухань, а это 11 млн человек, мне представляется избыточной мерой. Сейчас всё-таки нужно сосредоточиться на том, чтобы объяснить людям, как им лично профилактировать это заболевание, и обеспечить их всем необходимым. Например, мы сегодня знаем, что Китай испытывает недостаток масок. Не все люди информированы о том, что же им лично надо делать, чтобы не заболеть. И вот на этом сегодня нужно сосредоточить внимание.

— Все опасаются, что распространение вируса примет характер настоящей эпидемии, настоящего бедствия. Расскажите о диагностике и лечении 2019-nCoV...

— Наибольшую опасность представляет человек, находящийся в инкубационном периоде. С момента заражения до проявления клинических признаков проходит примерно 14 дней. На этом этапе внешне здоровый человек может быть уже опасным для окружающих. Поэтому меры профилактики — это разграничение, прекращение перемещения и раннее выявление — диагностика.

Основные меры профилактики нового вируса — прекращение перемещения и ранняя диагностика

Reuters

© Yonhap

Генетический паспорт этого вируса уже составлен, а это даёт основания всем странам мира, которые владеют ПЦР-диагностикой, создать свои национальные препараты для диагностики.

Что касается лечения, то названные мной 30 препаратов — это лекарства, эффективность которых пока не изучена. Да, установлено, что они мешают этому вирусу, убивают его в нашем организме, но насколько эффективны они — нам пока трудно установить. Разработка новых препаратов требует времени.

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— В России глубокие знания о вирусах разных видов. Могут ли отечественные специалисты, врачи помочь своим коллегам в Китае? Нуждаются ли китайские коллеги в помощи других государств?

— Наши новосибирские учёные уже имеют препарат, который губит этот вирус, однако нужны очень большие объёмы. Ведь одно дело создать в лаборатории небольшую порцию препарата, другое — наладить масштабное производство. В Китае развита фармпромышленность, и информация от наших коллег может представлять для них ценность. Конечно, мы можем помочь специалистами, если понадобится.

Мне кажется, что сегодня Китайская Народная Республика нуждается в материальной помощи. Мы видим из сообщений прессы, что у них не хватает элементарно масок, они не успевают нарабатывать их на огромное количество граждан. Это тоже очень важное обстоятельство. Всё, что нужно, я думаю, весь мир готов предоставить. Я думаю, что весь мир, и прежде всего медицинское сообщество, должно собраться и сделать всё возможное, чтобы предотвратить распространение.