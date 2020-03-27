«Есть запас прочности»: главный анестезиолог-реаниматолог России — о ситуации с коронавирусом и аппаратах ИВЛ

Россия располагает достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью RT рассказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Игорь Молчанов. Он также призвал россиян не доверять распространяемой в сети недостоверной информации о COVID-19 и прислушиваться к советам профессионалов. Это, а также своевременные профилактические меры и учёт опыта Китая и Италии позволят РФ избежать неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом, считает специалист.

— Как обстоит ситуация с наличием в России аппаратов ИВЛ на данный момент?

— С аппаратами искусственного дыхания на сегодняшний день у нас всё в порядке. Более того, в этом вопросе у нас имеется определённый запас прочности благодаря своевременным организационным решениям. Например, были отложены все плановые хирургические вмешательства, а их по России достаточно много. Наркозные аппараты, которые использовались для плановой хирургии, теперь высвободились в качестве резерва: с помощью них можно тоже вентилировать лёгкие и делать это достаточно длительно.

В случае с коронавирусом же речь идёт о небольшой по продолжительности вентиляции лёгких, поэтому никаких проблем с этим не ожидается. В плане технического оснащения мы идём в опережающем темпе и готовы ответить на существующие вызовы.

— В организации Human Rights Watch заявили о скупке богатыми россиянами аппаратов ИВЛ, которых из-за этого якобы теперь может не хватить простым гражданам. Насколько достоверна эта информация?

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— Это ложные и провокационные данные. Это что же получается, эти люди себе ещё в придачу закупают и целую бригаду медиков? А ведь без анестезиолога–реаниматолога и медсестры-анестезиста эта техника бесполезна. А ещё нужно оснащение для подачи кислорода, для вакуумной аспирации, для интубации и переинтубации. Иными словами, речь идёт о модуле реанимационной палаты. Нет, это абсолютно несерьёзно, даже говорить не о чем.

Надо совсем не иметь головы на плечах, чтобы покупать себе аппарат искусственного дыхания, который ты не сможешь использовать.

— На какой стадии болезни и как часто применяются аппараты ИВЛ?

— Объясню на примере. Недавно мы с коллегами обсуждали вариант создания резервных стационаров на 100 коек для контингента пациентов, у которых точно диагностировали заболевание. Такой стационар мы разделили на три группы.

В России имеется достаточно аппаратов ИВЛ, считает Молчанов

РИА Новости

© Валерий Мельников

Первая предназначается для типичного лечения, где может потребоваться ингаляция кислорода. Вторая — для среднетяжёлых больных, которым может понадобиться неинвазивная поддержка дыхания (с использованием носовых или лицевых масок. — RT). Для достаточно тяжёлых случаев, при которых предусмотрено использование инвазивных методов, мы с упреждением заложили 12 коек, то есть примерно 10% от общего числа заболевших.

— Существуют ли разные категории аппаратов ИВЛ?

— Да, конечно. Респираторная поддержка бывает разных видов: от ингаляции кислорода через маску до сложнейших аппаратов искусственного дыхания, которые насчитывают десятки режимов работы и требуют от медиков специального обучения в сертифицированных учебных учреждениях.

— Могут ли аппараты ИВЛ использоваться в домашних условиях?

— В определённых случаях да, это возможно. Есть категория хронических больных — «лёгочники». Даже пациентов в тяжёлом состоянии научились лечить при проведении респираторной поддержки на дому. Но в случаях с вирусной пневмонией это невозможно.

— По какому сценарию мы пойдём: по итальянскому или китайскому?

— Тяжёлого сценария удастся избежать, если мы пойдём по правильному пути: если будем в первую очередь ориентироваться на профилактику и если наш народ будет прислушиваться к советам профессионалов, а не распространяемой в сети недостоверной информации. Помимо этого, сегодня важно учесть опыт, который уже наработан в Китае и Италии.