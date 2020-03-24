Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России

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Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.

«Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщает РИА Новости, ранее Рот опубликовал в Twitter сообщение о том, что российские власти якобы ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов искусственной вентиляции лёгких».

«Вновь обращаем внимание политиков и общественных деятелей в США: сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)» — добавили в посольстве.

23 марта правительство выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в стране есть 40 тыс. аппаратов ИВЛ, которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

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