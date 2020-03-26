«Два-три месяца — неплохой прогноз»: Путин оценил возможные сроки выхода России из ситуации с коронавирусом

Владимир Путин выразил надежду, что России удастся справиться с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 быстрее, чем за три месяца. Для этого власти страны приняли ряд мер. В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении правительства ввести штрафы за нарушение карантина. Также с 27 марта будет прекращено авиасообщение с другими государствами. Исключения составят лишь рейсы, которые будут вывозить россиян из-за границы.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями в Москве выразил надежду, что страна сможет победить эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19 менее чем за три месяца.

Глава государства выразил уверенность, что ситуация с распространением заболевания в стране, несомненно, изменится к лучшему, добавив, что чем эффективнее и жёстче будут принимаемые меры, тем меньше они продлятся.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго», — отметил он.

Тем временем правительство России приняло решение ввести штрафы за нарушение карантина. Необходимые поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он отметил, что большинство россиян ответственно относятся к ситуации с заболеванием.

«Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — отметил премьер.

Он пояснил, что штрафы коснутся как физических, так и юридических лиц.

Помимо этого, российские власти принимают меры по ограничению доступа на территорию государства извне. Так, с 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие страны и обратно. Исключением станут полёты для возвращения россиян из-за рубежа.

«Минтранс с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран. И у всех вернувшихся прямо в аэропорту будут брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции», — заявил Мишустин.

Также Роспотребнадзору поручено взять под контроль наличие во всех регионах материалов для тестирования на COVID-19. Глава кабмина напомнил, что на производство медицинских изделий, разработку вакцин и проведение диагностики Минпромторгу, Федеральному медико-биологическому агентству и Роспотребнадзору было выделено около 25 млрд рублей.

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Напомним, накануне Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавируса, в ходе которого объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением зарплат. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин озвучил ряд дополнительных мер по борьбе с распространением вируса.

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьёзная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — пояснил он.

В Москве с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания.

Мера не распространяется на доставку еды. Также в городе временно прекратят работать объекты розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

В столице на указанный период закрываются крупные парки, такие как ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники».

Кроме того, будет приостановлено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека, таких как, например, парикмахерские. Верующим жителям столицы рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов. Помимо этого, Собянин попросил жителей регионов воздержаться от поездок в столицу.

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу», — отметил Собянин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о возможности введения режима ЧС в стране.

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«Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», — заявил Песков.

За последние сутки в РФ было зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах, из них 136 заболевших — в Москве. Как сообщает Роспотребнадзор, все они посещали неблагополучные в плане эпидемиологической ситуации страны. Всего в РФ отмечено 840 случаев заражения.

Кроме того, в России зафиксировано уже три случая смерти людей с подтверждённым коронавирусом. Так, 19 марта умерла 79-летняя женщина, причиной врачи назвали оторвавшийся тромб. 25 марта скончались пациенты 73 и 88 лет, у которых была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии. По словам Сергея Собянина, у погибших имелся ряд хронических заболеваний и был ослабленный иммунитет.

Число заболевших новым коронавирусом во всём мире превысило 470 тыс., от заболевания скончались более 21 тыс. человек.