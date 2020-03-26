В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Однозначно это благодаря тем мерам, которые заранее, заблаговременно начало принимать наше правительство», — сказал Песков.

По его словам, была создана эффективная система противодействия распространению коронавируса.

Согласно оперативным данным, всего в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, 38 человек выздоровели, два скончались.

Ранее сообщалось, что правительство подготовит рекомендательный перечень для регионов страны по ограничениям работы торговых центров для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава российского правительства Михаил Мишустин также поручил увеличить в региональных больницах количество коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.