Мишустин поручил увеличить в регионах число коек в больницах

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Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил увеличить в региональных больницах количество коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мишустин поручил увеличить в регионах число коек в больницах
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом премьер сказал в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.

В России за сутки выявили 163 новых случая заражения коронавирусом

Всего в стране зафиксировано 658 пациентов, заражённых COVID-19.

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