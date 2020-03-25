Мишустин поручил увеличить в регионах число коек в больницах

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил увеличить в региональных больницах количество коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом премьер сказал в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.

В России за сутки выявили 163 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в стране зафиксировано 658 пациентов, заражённых COVID-19.